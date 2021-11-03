Moderna едет в Украину
Препарат должен прибыть уже к концу этой недели, 7 ноября. Это анонсировал на ежедневном брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Глава Минздрава сообщил, что сейчас в стране вышли на показатель в 250 000 ежедневно введенных доз. Он надеется, что темпы не снизятся. Поэтому чтобы обеспечить этот спрос на вакцинацию, в целом Украина получит еще 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna.
Сколько вакцин в Украине
Министр добавил, что всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны доставили более 26 миллионов доз вакцин от коронавируса.
На остатках сейчас есть примерно 7,5 миллиона доз,
– уточнил Ляшко.
Что известно о вакцине от SpikevaxПрепарат Moderna является одной из вакцин от COVID-19, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения. Курс прививки предусматривает интервал между двумя дозами вакцины в 28 дней.
По данным нескольких исследований, Spikevax является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического ковида, госпитализации, попадания в реанимацию и смерти.
Темпы вакцинации в Украине
- За минувшие сутки, 2 ноября, было вакцинировано более 310 тысяч человек.
- С начала кампании в Украине вакцинировали 10 682 752 человека, из них 10 682 750 человек получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 (из них двое получили одну дозу за границей).
- В общем и первой, и второй дозой в Украине провели 18 279 337 COVID-прививок.