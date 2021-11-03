Moderna едет в Украину

Препарат должен прибыть уже к концу этой недели, 7 ноября. Это анонсировал на ежедневном брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Важно Как вакцинация против коронавируса влияет на количество больных: опровергли популярный миф

Глава Минздрава сообщил, что сейчас в стране вышли на показатель в 250 000 ежедневно введенных доз. Он надеется, что темпы не снизятся. Поэтому чтобы обеспечить этот спрос на вакцинацию, в целом Украина получит еще 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna.

Внимание! Накануне в Офисе Президента поставили перед местными властями задачу наращивать темпы вакцинации против COVID-19. В частности, там хотят ежедневно видеть до 350 тысяч прививок.

Сколько вакцин в Украине

Министр добавил, что всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны доставили более 26 миллионов доз вакцин от коронавируса.

На остатках сейчас есть примерно 7,5 миллиона доз,

– уточнил Ляшко.

Что известно о вакцине от Spikevax Препарат Moderna является одной из вакцин от COVID-19, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения. Курс прививки предусматривает интервал между двумя дозами вакцины в 28 дней.



По данным нескольких исследований, Spikevax является Препарат Moderna является одной из вакцин от COVID-19, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения. Курс прививки предусматривает интервал между двумя дозами вакцины в 28 дней.По данным нескольких исследований, Spikevax является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического ковида, госпитализации, попадания в реанимацию и смерти.

Темпы вакцинации в Украине