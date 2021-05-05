Несколько десятков лет Междисциплинарная ассоциация исследований психоделиков (MAPS) работала над возможностью применения МДМА в психотерапии тяжелых случаев ПТСР.

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – что это? ПТСР – это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. ПТСР может проявляться в виде панических атак: ощущение сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной. Люди с ПТСР могут испытывать хроническую боль, головные боли, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боль в пояснице. Часто ПТСР также сопровождается проблемами в повседневной жизни: проблемами с работой или ее поиском, в школе или отношениях.

Суть исследования

В эксперименте приняли участие 90 пациентов с тяжелым, хроническим ПТСР, развившимся в результате различных причин (жестокое обращение, война, сексуальная травма). Все пациенты прошли 12-недельную программу лечения, состоящую из трех сеансов МДМА плюс еженедельных терапевтических встреч.

Как и в первых двух фазах, не было отмечено никаких серьезных побочных эффектов кроме кратковременных, слабых симптомов вроде тошноты или потоотделение.

Через 2 месяца после окончания программы участники прошли независимое обследование тяжести симптомов. Как оказалось, 67% из тех, кто входил в группу МДМА, больше не подпадал под диагноз ПТСР. Среди группы плацебо таких было 32%.

Исследователи особо подчеркивают, что участники страдали от посттравматического расстройства в среднем на протяжении 14 лет и современные методы лечения им мало помогали.

MAPS рассчитывает получить разрешение FDA на продажу первого медицинского психоделика с 2023 года.

Кроме ПТСР, с помощью МДМА исследователи предлагают лечить алкоголизм, расстройства пищевого поведения, тревожность, а также применять ее в качестве дополнения к семейной терапии.