Несколько десятков лет Междисциплинарная ассоциация исследований психоделиков (MAPS) работала над возможностью применения МДМА в психотерапии тяжелых случаев ПТСР.
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Суть исследования
В эксперименте приняли участие 90 пациентов с тяжелым, хроническим ПТСР, развившимся в результате различных причин (жестокое обращение, война, сексуальная травма). Все пациенты прошли 12-недельную программу лечения, состоящую из трех сеансов МДМА плюс еженедельных терапевтических встреч.
Как и в первых двух фазах, не было отмечено никаких серьезных побочных эффектов кроме кратковременных, слабых симптомов вроде тошноты или потоотделение.
Через 2 месяца после окончания программы участники прошли независимое обследование тяжести симптомов. Как оказалось, 67% из тех, кто входил в группу МДМА, больше не подпадал под диагноз ПТСР. Среди группы плацебо таких было 32%.
Исследователи особо подчеркивают, что участники страдали от посттравматического расстройства в среднем на протяжении 14 лет и современные методы лечения им мало помогали.
Кроме ПТСР, с помощью МДМА исследователи предлагают лечить алкоголизм, расстройства пищевого поведения, тревожность, а также применять ее в качестве дополнения к семейной терапии.