Уже в третий раз: Россия бьет свои рекорды смертности от коронавируса – свежие данные

В России уже в третий раз повторили рекорд по количеству погибших от коронавируса за сутки. Так, за 28 июля умерли 799 человек.

Это максимальное значение от начала эпидемии. С июля показатель смертей не опускался ниже 700 за день.

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Статистика коронавируса в России

По состоянию на утро 29 июля в России выявили 23 270 случаев коронавирусной инфекции за сутки. За это время побороли недуг – 20 834 людей.

Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве – 79 и в Санкт-Петербурге – 64.

В российской столице выявили 3 356 случаев COVID-19 за то же время. Это почти на тысячу человек больше, чем за день до этого.

Причины

Всего с начала эпидемии по стране зарегистрировали более 6,2 миллиона случаев. Почти 157 тысяч человек умерли.

Ученые связывают такие вспышки со штаммом коронавируса Дельта. В России более половины случаев приходится именно на этот вариант недуга.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала