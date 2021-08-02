Мать тройни была на 22 неделе беременности, а средняя продолжительность непатологической беременности человека составляет около 38 недель, что соответствует 40 так называемым акушерским неделям. Но из-за несостоятельности матки беременной оплодневый пузырь первой девочки выпал во влагалище, что грозило смертью всем детям.

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Поэтому доктора прибегли к решительным шагам. Операция длилась по авторской методике с рождением недоношенных деток в целых оплодневых пузырях.

Первая девочка – 1 100 грамм, в головном предлежании, второй мальчик – 1 000 граммов, находился в поперечном положении, рожденный за ножки, в целом оплодневом пузыре, третья девочка, 1 000 граммов, в поперечном положении тоже рождена в целом оплодневом пузыре,

– рассказал врач Руслан Федько.

Как проходило хирургическое вмешательство:

Врачи заправили оплодневий пузырь женщине в матку и наложили мерсиленовый шов на шейку.

Они провели так называемый "серкляж отчаяния" – наложение швов на шейку матки во время беременности, чтобы предотвратить преждевременное раскрытие и выкидыш.

Операция технически достаточно сложная даже при одноплодной беременности. И в Украине ее раньше не выполняли.

У нас в Украине такой "серкляж отчаяния" (а так его называют американцы, и он у них включен в национальные протоколы) на тройни еще не делал никто. И женщина, с Божьей помощью, доносила еще почти семь недель,

– рассказал врач.

Сейчас новорожденные находятся в отделении интенсивной терапии.