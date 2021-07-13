Анализы обоих пациентов уже отправили на исследование в Европейскую лабораторию. О состоянии больных рассказал директор больницы Михаил Поляк.

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Инфицированные приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них беременная женщина, которая более 2 недель находилась в реанимации.

У больной беременной, приехавшей из Санкт-Петербурга, все закончилось хорошо. Она выписана домой. Но мы думаем, что это был Дельта-штамм. Этот штамм поражает более молодое поколение, от 18 лет и до 49, в большинстве случаев. Он более тяжело протекает,

– рассказал Михаил Поляк.

Сейчас медики ожидают результаты анализов этих пациентов. Это окончательно подтвердит или опровергнет наличие штамма коронавируса Дельта у пациентов, которые лечились на Закарпатье. Результаты должны поступить в ближайшие дни.

Мы не имеем возможности в Украине диагностировать. Мы отправили и ждем результаты из Европы. Ближайшие дни я думаю мы будем знать,

– добавил Михаил Поляк.

Штамм коронавируса Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали по меньшей мере в 104 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии, Великобритании, США и Германии.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала