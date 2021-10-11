На начальном этапе узлы у основания шеи не вызывают ощутимого дискомфорта, поэтому человек может на них и не обращать внимания. Но, развиваясь, патология сказывается целым комплексом последствий.
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Что такое узлы щитовидной железы
Узловые образования – это любое изменение плотности ткани щитовидной железы, любое отклонение от нормы. На щитовидной железе узлы могут быть солидные (заполненные клетками) или кистозные (заполненные жидкостью).
Почему образуются узлы
Щитовидная железа отвечает за синтез йодсодержащих гормонов: трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), участвующих в огромном количестве процессов в организме, воздействуя на обмен веществ и терморегуляцию.
Работу щитовидной железы регулирует гипофиз. Он выделяет тиреотропный гормон (ТТГ), а тот в свою очередь контролирует в ней синтез гормонов T3 и T4.
Когда йода недостаточно, щитовидка увеличивается в размерах, чтобы захватывать как можно больше этого микроэлемента из кровотока. И сначала уровень гормонов (Т3 и Т4) в организме действительно держится на нормальном уровне.
При увеличении щитовидной железы ее клетки не все одинаково растут. Некоторые из них меняются активнее, что и является одной из главных причин, почему возникают узлы. Так формируется диффузный (простой нетоксичный) зоб и узловой зоб.
Чем грозит и от чего усиливается дефицит йода
При длительном дефиците узлы на щитовидной железе образуются чем дальше, тем быстрее, и это уже не помогает ей справляться со своими функциями.
Нехватка йода может вызвать два противоположных процесса:
- гипотиреоз – снижение способности железы синтезировать гормоны;
- тиреотоксикоз – неконтролируемый синтез гормонов в узлах, которые образовались.
Усложняет проблему йодной недостаточности дефицит селена.
Нехватка йода отрицательно сказывается на здоровье щитовидной железы / Фото Pexels
Селен участвует в антиоксидантной защите тиреоцитов и активирует тиреоидные гормоны. При его дефиците растет токсическое действие перекиси водорода на щитовидную железу, который является побочным продуктом в синтезе гормонов. Узлы при дефиците селена начинают образовываться быстрее. Кроме того, возрастает риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.
Главные симптомы образования узлов на щитовидной железе:
- ее внезапное увеличение;
- появление боли в области щитовидной железы;
- трудности с глотанием или дыханием;
- охриплость (особенно если оториноларинголог исключил ларингит).
Среди основных причин заболеваний щитовидной железы в Украине:
- последствия аварии на ЧАЭС,
- неудовлетворительное состояние окружающей среды,
- природный дефицит йода, селена и других микроэлементов,
- генетическая предрасположенность.
Если у кого-то из ваших родственников был рак щитовидной железы – регулярная проверка у эндокринолога должна стать для вас обязательной составляющей заботы о своем здоровье.
Что делать при появлении симптомов
Чаще всего узлы щитовидной железы – доброкачественные. Однако если есть подозрение на сбои в ее работе, все равно надо обратиться к специалисту и пройти обследование. Только эндокринолог, изучив результаты УЗИ или компьютерной томографии, может решить, как нормализовать состояние железы.
Тесты на уровень гормонов (тиреотропного гормона (ТТГ), свободного Т4, Т3 и антител к тиреопероксидазе), УЗИ щитовидной железы и другие специальные исследования (может потребоваться даже пункция узла) покажут, обойдется ли все медикаментозным лечением или понадобится оперативное вмешательство.
Показанием к хирургическому лечению могут быть узлы размером от 1 до 3 сантиметров в диаметре. Однако большинство узлов при отсутствии у пациента как клинических, так и цитологических признаков подозрительной или злокачественной опухоли лечат консервативно.
Профилактика заболевания
Начнем с хорошей новости: большинство заболеваний щитовидной железы – излечимы! Поэтому, заметив первые признаки нарушения ее функций, сразу обратитесь к врачу и пройдите обследование. Зачем тянуть? Чем раньше врач диагностирует проблему, тем легче и быстрее она будет ликвидирована.
Если причиной дисфункции щитовидной железы окажется дефицит микроэлементов, вам пригодится диетическая добавка ЙоСен с йодом и селеном.
Рекомендуемая норма йода и селена в день:
- для детей – соответственно 90 и 25 мкг
- для детей от 12 лет и взрослых – 150 и 75 мкг
- для женщин в период беременности и во время грудного вскармливания – 200 и 30 мкг.
Профилактический курс приема ЙоСен составляет 6 – 12 месяцев. Дальнейшее употребление добавки следует согласовать с врачом индивидуально.