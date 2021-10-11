Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Проблемы со щитовидной железой сегодня примерно в 7% людей на планете. Чаще всего врачи диагностируют у пациентов узловую патологию – структурное изменение тканей железы. Возникает она в основном у женщин, но и среди мужчин, детей и подростков, особенно в Украине, это заболевание – не редкость.

На начальном этапе узлы у основания шеи не вызывают ощутимого дискомфорта, поэтому человек может на них и не обращать внимания. Но, развиваясь, патология сказывается целым комплексом последствий.

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Что такое узлы щитовидной железы

Узловые образования – это любое изменение плотности ткани щитовидной железы, любое отклонение от нормы. На щитовидной железе узлы могут быть солидные (заполненные клетками) или кистозные (заполненные жидкостью).

Почему образуются узлы

По статистике, 5 – 6% узлов на щитовидной железе являются злокачественными. Поэтому при обнаружении узла прежде всего нужно определить, какова его структура, доброкачественные или злокачественные процессы в нем происходят.

Щитовидная железа отвечает за синтез йодсодержащих гормонов: трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), участвующих в огромном количестве процессов в организме, воздействуя на обмен веществ и терморегуляцию.

Работу щитовидной железы регулирует гипофиз. Он выделяет тиреотропный гормон (ТТГ), а тот в свою очередь контролирует в ней синтез гормонов T3 и T4.

Синтез гормонов щитовидной железой зависит от количества йода в организме.

Когда йода недостаточно, щитовидка увеличивается в размерах, чтобы захватывать как можно больше этого микроэлемента из кровотока. И сначала уровень гормонов (Т3 и Т4) в организме действительно держится на нормальном уровне.

При увеличении щитовидной железы ее клетки не все одинаково растут. Некоторые из них меняются активнее, что и является одной из главных причин, почему возникают узлы. Так формируется диффузный (простой нетоксичный) зоб и узловой зоб.

Чем грозит и от чего усиливается дефицит йода

При длительном дефиците узлы на щитовидной железе образуются чем дальше, тем быстрее, и это уже не помогает ей справляться со своими функциями.

Нехватка йода может вызвать два противоположных процесса:

гипотиреоз – снижение способности железы синтезировать гормоны;

тиреотоксикоз – неконтролируемый синтез гормонов в узлах, которые образовались.

Усложняет проблему йодной недостаточности дефицит селена.



Нехватка йода отрицательно сказывается на здоровье щитовидной железы / Фото Pexels

Селен участвует в антиоксидантной защите тиреоцитов и активирует тиреоидные гормоны. При его дефиците растет токсическое действие перекиси водорода на щитовидную железу, который является побочным продуктом в синтезе гормонов. Узлы при дефиците селена начинают образовываться быстрее. Кроме того, возрастает риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.

Главные симптомы образования узлов на щитовидной железе:

ее внезапное увеличение;

появление боли в области щитовидной железы;

трудности с глотанием или дыханием;

охриплость (особенно если оториноларинголог исключил ларингит).

Среди основных причин заболеваний щитовидной железы в Украине:

последствия аварии на ЧАЭС,

неудовлетворительное состояние окружающей среды,

природный дефицит йода, селена и других микроэлементов,

генетическая предрасположенность.

Если у кого-то из ваших родственников был рак щитовидной железы – регулярная проверка у эндокринолога должна стать для вас обязательной составляющей заботы о своем здоровье.

Что делать при появлении симптомов

Большинство жителей Украины ежедневно потребляет лишь 40 – 80 мкг йода в сутки при необходимых 150 – 300 мкг. В зоне наибольшего риска – Западная Украина и Черниговщина: там потребляют йода катастрофически мало.

Чаще всего узлы щитовидной железы – доброкачественные. Однако если есть подозрение на сбои в ее работе, все равно надо обратиться к специалисту и пройти обследование. Только эндокринолог, изучив результаты УЗИ или компьютерной томографии, может решить, как нормализовать состояние железы.

Тесты на уровень гормонов (тиреотропного гормона (ТТГ), свободного Т4, Т3 и антител к тиреопероксидазе), УЗИ щитовидной железы и другие специальные исследования (может потребоваться даже пункция узла) покажут, обойдется ли все медикаментозным лечением или понадобится оперативное вмешательство.

Показанием к хирургическому лечению могут быть узлы размером от 1 до 3 сантиметров в диаметре. Однако большинство узлов при отсутствии у пациента как клинических, так и цитологических признаков подозрительной или злокачественной опухоли лечат консервативно.

Профилактика заболевания

Начнем с хорошей новости: большинство заболеваний щитовидной железы – излечимы! Поэтому, заметив первые признаки нарушения ее функций, сразу обратитесь к врачу и пройдите обследование. Зачем тянуть? Чем раньше врач диагностирует проблему, тем легче и быстрее она будет ликвидирована.

Если причиной дисфункции щитовидной железы окажется дефицит микроэлементов, вам пригодится диетическая добавка ЙоСен с йодом и селеном.

Рекомендуемая норма йода и селена в день:

для детей – соответственно 90 и 25 мкг

для детей от 12 лет и взрослых – 150 и 75 мкг

для женщин в период беременности и во время грудного вскармливания – 200 и 30 мкг.