В Минздраве отмечают, что военное положение не влияет на порядок прохождения обязательных медицинских осмотров.

Сколько действует направление к врачу в условиях полномасштабной войны

Кто должен проходить периодический медицинский уход

Перед принятием на работу и периодические медицинские уходы должны проходить работники:

  • Предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
  • Лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений,
  • Водопроводных сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания,
  • Других предприятий, учреждений, организаций, профессиональная или иная деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний, возникновению
  • пищевых отравлений,
  • Занятые на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

Кроме того, ежегодное медицинское освидетельствование должны проходить дети, подростки и юные лица в возрасте до 21 года.

Работодатель должен обеспечить медосмотр работников

В Минздраве отмечают, что работодатели должны финансировать и организовывать медицинское освидетельствование работников, нуждающихся в этом согласно законодательству.

Напомним, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров работников,
– говорится в сообщении Минздрава.

Что предполагает обязательный обзор

Обязательное медицинское освидетельствование предусматривает общее обследование врачами-специалистами, в частности терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога и, при необходимости других специалистов. Также необходимо пройти лабораторное и функциональное обследование.

Что следует знать об обязательном медицинском осмотре: инфографика Минздрава

Напомним, что правительство продлило карантин в Украине через COVID-19 до конца лета . При этом во время военного положения в регионах Украины не применяются уровни эпиднебезопасности.

Московский режим не обязателен, но остается рекомендованным. Также теперь не нужно иметь COVID-сертификат, чтобы передвигаться между регионами, посещать рестораны, заведения культуры, спортзалы. Не отстраняют от работы и работников, непривитых против коронавируса.