В Минздраве отмечают, что военное положение не влияет на порядок прохождения обязательных медицинских осмотров.
Сколько действует направление к врачу в условиях полномасштабной войны
Кто должен проходить периодический медицинский уход
Перед принятием на работу и периодические медицинские уходы должны проходить работники:
- Предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
- Лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений,
- Водопроводных сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания,
- Других предприятий, учреждений, организаций, профессиональная или иная деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний, возникновению
- пищевых отравлений,
- Занятые на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.
Кроме того, ежегодное медицинское освидетельствование должны проходить дети, подростки и юные лица в возрасте до 21 года.
Работодатель должен обеспечить медосмотр работников
В Минздраве отмечают, что работодатели должны финансировать и организовывать медицинское освидетельствование работников, нуждающихся в этом согласно законодательству.
Напомним, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров работников,
– говорится в сообщении Минздрава.
Что предполагает обязательный обзор
Обязательное медицинское освидетельствование предусматривает общее обследование врачами-специалистами, в частности терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога и, при необходимости других специалистов. Также необходимо пройти лабораторное и функциональное обследование.
Что следует знать об обязательном медицинском осмотре: инфографика Минздрава
Напомним, что правительство продлило карантин в Украине через COVID-19 до конца лета . При этом во время военного положения в регионах Украины не применяются уровни эпиднебезопасности.
Московский режим не обязателен, но остается рекомендованным. Также теперь не нужно иметь COVID-сертификат, чтобы передвигаться между регионами, посещать рестораны, заведения культуры, спортзалы. Не отстраняют от работы и работников, непривитых против коронавируса.