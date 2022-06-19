В Минздраве объяснили, кто должен проходить обязательные медосмотры во время войны

Профилактические медицинские осмотры необходимо проходить для того, чтобы предотвратить распространение инфекционных и опасных заболеваний. Да, даже во время военного положения.

В Минздраве отмечают, что военное положение не влияет на порядок прохождения обязательных медицинских осмотров.

Сколько действует направление к врачу в условиях полномасштабной войны

Кто должен проходить периодический медицинский уход

Перед принятием на работу и периодические медицинские уходы должны проходить работники:

Предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли,

Лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений,

Водопроводных сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания,

Других предприятий, учреждений, организаций, профессиональная или иная деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний, возникновению

пищевых отравлений,

Занятые на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

Кроме того, ежегодное медицинское освидетельствование должны проходить дети, подростки и юные лица в возрасте до 21 года.

Работодатель должен обеспечить медосмотр работников

В Минздраве отмечают, что работодатели должны финансировать и организовывать медицинское освидетельствование работников, нуждающихся в этом согласно законодательству.

Напомним, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров работников,

– говорится в сообщении Минздрава.

Что предполагает обязательный обзор

Обязательное медицинское освидетельствование предусматривает общее обследование врачами-специалистами, в частности терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога и, при необходимости других специалистов. Также необходимо пройти лабораторное и функциональное обследование.

Обратите внимание: работники, не прошедшие обязательное медицинское освидетельствование (без уважительных причин), должны быть отстранены от работы.

Полный список работников, которые должны проходить медицинский уход, можно просмотреть на сайте Верховной Рады.

Что следует знать об обязательном медицинском осмотре: инфографика Минздрава

Напомним, что правительство продлило карантин в Украине через COVID-19 до конца лета . При этом во время военного положения в регионах Украины не применяются уровни эпиднебезопасности.

Московский режим не обязателен, но остается рекомендованным. Также теперь не нужно иметь COVID-сертификат, чтобы передвигаться между регионами, посещать рестораны, заведения культуры, спортзалы. Не отстраняют от работы и работников, непривитых против коронавируса.