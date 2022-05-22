В Минздраве рассказали, зафиксированы ли в Украине случаи обезьяньей оспы

В Минздраве призвали украинцев не паниковать из-за информации о распространении вируса обезьяньей оспы в мире. В Украине зараженных пока не обнаружили.

В Минздраве напомнили, как распространяется обезьяна оспа. Инфицироваться можно при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, кожей или слизистыми зараженных людей или животных.

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Кроме того, подхватить обезьянью оспу можно также, если попробовать мясо инфицированного животного, которое не прошло достаточную термическую обработку.

Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Как вирус передается между людьми

По данным Минздрава, люди также могут инфицировать друг друга вирусом обезьяньей оспы. Однако это происходит в результате тесного контакта с инфицированными выделениями из дыхательных путей, поврежденными участками кожи, биологическими жидкостями.

В наибольшей группе риска – члены одной семьи и медики, контактировавшие с зараженными пациентами без соблюдения всех правил. Также можно инфицироваться через плаценту.

Средний инкубационный период – от 6 до 16 дней. Однако может колебаться также от 5 до 21 дня.

Какие симптомы

До 5 дней:

лихорадка;

головная боль;

увеличение лимфоузлов;

боли в спине;

сильная слабость.

Со временем начинается период сыпи. Минздрав отмечает, что в 95% случаев следы на коже сначала появляются на лице. Вирус обезьяньей оспы обнаруживают с помощью ПЦР-тестирования.

Чтобы уберечься от вируса, необходимо воздержаться от контактов с инфицированными и чаще мыть руки.

В мире зафиксировали около сотни случаев

По данным World Health Organization, по состоянию на 22 мая обезьянью оспу обнаружили по меньшей мере в 12 государствах, которые не являются эндемическими по вирусу. Число зараженных приближается к сотне. Подтвержденных летальных исходов, к счастью, не зафиксировали.

Эндемическими странами в отношении обезьяньей оспы являются Бенин, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Габон, Гана (определено только у животных), Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Республика Конго, Сьерра-Леоне и Южный Судан.

В ВОЗ подчеркнули: ожидают, что количество зараженных возрастет. Однако рассчитывают, что немедленные действия помогут приостановить распространение вируса.