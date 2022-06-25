Согласно данным ВОЗ, случаи тяжелого острого гепатита у детей были зафиксированы в 33 странах мира.

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На Европейский регион приходится половина возможных случаев, в том числе 267 больных обнаружили в Соединенном Королевстве. Треть возможных случаев приходится на Соединенные Штаты.

Органы здравоохранения по всему миру расследуют загадочный рост тяжелых случаев гепатита и воспаления печени у детей раннего возраста. О вспышке впервые сообщили в Великобритании еще в апреле. И с этого времени болезнь поразила десятки других стран.

45 детям понадобилась пересадка печени, есть жертвы

Согласно отчету, из 422 случаев, по которым доступна информация о поле и возрасте, почти половина это мальчики, причем большинство из них младше 6 лет.

ВОЗ заявила, что 45 детям с острым гепатитом понадобилась пересадка печени.

К сожалению, 18 детей умерли.

Тем временем по миру распространяется обезьяна оспа

Недавно Всемирная организация здравоохранения заявила, что скоро проведет экстренное совещание для того, чтобы определить, классифицировать ли вспышку обезьяньей оспы как чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здоровья, что вызывает международную озабоченность. Это самый высокий уровень тревоги, который ВОЗ может объявить.

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До этого ВОЗ лишь несколько раз объявляла о высоком уровне опасности из-за вирусов, а именно: свиного гриппа, полиомиелита, вируса Эбола, вируса Зика и COVID-19.

Справка. По состоянию на 24 июня в 58 странах зарегистрированы 3 417 подтвержденных случаев заболевания. Вспышка быстро распространяется на нескольких континентах.

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) считает, что ВОЗ должна срочно объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения и объявить о новой пандемии.

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