В мире зафиксировали около 100 случаев обезьяньей оспы

ВОЗ сообщила, что с 13 мая 2022 года случаи оспы обезьян обнаружили в 12 государствах, которые не являются эндемичными по вирусу.

На данный момент продолжаются расследования, однако зарегистрированные случаи пока не имеют установленной связи с путешествиями в эндемические районы.

Важно ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

Эндемические страны по оспе обезьян: Бенин, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Габон, Гана (определено только у животных), Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Республика Конго, Сьерра-Леоне и Южный Судан.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что целью обнародования этой новости о вспышке заболевания является повышение осведомленности, информирование о готовности и усилиях реагирования, а также предоставление технических рекомендаций по немедленным действиям.

ВОЗ ожидает, что будет больше случаев оспы обезьян, однако немедленные действия помогут остановить дальнейшее распространение. Также идет работа по рекомендациям защиты медицинских работников.

Детали вспышки

По состоянию на 21 мая 2022 года сообщается о 92 лабораторно подтвержденных случаях и 28 подозреваемых случаях оспы обезьян. Пока не говорят о подтвержденных летальных случаях.



Случаи с оспой обезьян / Фото World Health Organization

Выявление подтвержденных и подозреваемых случаев оспы обезьян без прямых связей с эндемической территорией – необычное событие. Такая информация свидетельствует о том, что передача от человека к человеку происходит среди тех, кто находится в тесном физическом контакте с уже зараженным.

Какие симптомы оспы обезьян

Начальные – это лихорадка, головная боль, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общая вялость.

После понижения температуры может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.

Сыпь может сильно чесаться, а впоследствии изменяется и проходит разные стадии, прежде чем окончательно образуется струп, который позже отпадает. Поражения могут вызвать рубцы.

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