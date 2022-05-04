Как отметили в Минздраве, однако украинцы продолжают болеть, передает 24 канал. Дело в том, что в условиях войны многие пренебрегают правилами поведения во время пандемии COVID-19.
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К примеру, перестают носить маски. Однако, например, соблюдать социальную дистанцию, особенно в укрытиях, бывает просто невозможно.
Истории украинцев, болеющих COVID-19 во время войны
Однако коронавирус никуда не исчез, а оказать своевременную помощь во время войны бывает сложно.
Кто-то болеет дома, а ближайшие аптеки закрыты, кто-то в укрытии или даже в подвале роддома. Другие в эвакуационных поездах и автобусах по всей стране, а некоторые – за границей без знания языка,
– говорят в Минздраве.
Болела в подвале роддома
Маргарита Мухина в ночь с 23 на 24 февраля родила дочь. Во время беременности она дважды вакцинировалась от COVID-19, хотя врач и все гинекологи были против из-за хронических заболеваний.
Однако в подвале больницы, где она пряталась с новорожденным ребенком и мамой, все подцепили ковид. Там речь не шла о социальной дистанции или даже о масках.
Когда раздается сирена, все стараются поскорее спрятаться, маски одевать не успевают. Все бросаешь, хватаешь ребенка и убегаешь в подвал,
– сказала она.
Коронавирус женщина переносила тяжело. Во время болезни она находилась в больнице, а новорожденная дочь перенесла COVID-19 нормально.
"И, как отметили медики в больнице в Польше, куда нас позже доставили с границы, дочь чувствовала себя неплохо только благодаря моей двойной вакцинации во время беременности", – добавила Маргарита.
Консультации онлайн все еще доступны многим людям
Киевлянка Анастасия Новгородская заболела COVID-19 во время эвакуации из Киева, поскольку контактировала с больным. Болезнь перенесла в месте, где временно находится.
"К сожалению, из-за войны я столкнулась с некоторыми трудностями: температура не сбивалась, а попасть к врачу я не могла. Поэтому относительно лекарств пришлось консультироваться онлайн. Хорошо, что по крайней мере такая возможность у меня была", – рассказала Анастасия.
Из-за болезни нет сил идти в укрытие
Еще одна киевлянка Ирина имела первые симптомы недуга за несколько дней до начала войны. 50-летняя женщина рассказала, что когда Россия масштабно ворвалась в Украину, она очень плохо чувствовала себя.
Даже сил уходить в укрытие не было. Каким-то образом смогла собраться и первую ночь провела в метро в бомбоубежище, но от этого самочувствие только ухудшилось.
– поделилась женщина.
Лекарств тоже не было, а приобрести новые было негде – аптеки не работали. Однако ей удалось больной попасть на эвакуационное влечение. Дорога заняла несколько дней.
"Ехать было очень тяжело, потому что сил не было и постоянно "вырубало". Очень боялась проснуться без вещей или документов. После ночевок в бомбоубежище и на полу в поезде становилось все хуже, но свое состояние я объясняла условиями путешествия", – добавила Ирина.
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