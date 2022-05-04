В подвале роддома, в поезде, в укрытии – как украинцы болеют COVID-19 во время войны

За 2 недели с 18 апреля по 1 мая в мире зафиксировали более 9 миллионов случаев заболевания COVID-19. Пока собрать полную статистику в Украине нет возможности.

Как отметили в Минздраве, однако украинцы продолжают болеть, передает 24 канал. Дело в том, что в условиях войны многие пренебрегают правилами поведения во время пандемии COVID-19.

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К примеру, перестают носить маски. Однако, например, соблюдать социальную дистанцию, особенно в укрытиях, бывает просто невозможно.

Истории украинцев, болеющих COVID-19 во время войны

Однако коронавирус никуда не исчез, а оказать своевременную помощь во время войны бывает сложно.

Кто-то болеет дома, а ближайшие аптеки закрыты, кто-то в укрытии или даже в подвале роддома. Другие в эвакуационных поездах и автобусах по всей стране, а некоторые – за границей без знания языка,

– говорят в Минздраве.

Болела в подвале роддома

Маргарита Мухина в ночь с 23 на 24 февраля родила дочь. Во время беременности она дважды вакцинировалась от COVID-19, хотя врач и все гинекологи были против из-за хронических заболеваний.

Однако в подвале больницы, где она пряталась с новорожденным ребенком и мамой, все подцепили ковид. Там речь не шла о социальной дистанции или даже о масках.

Когда раздается сирена, все стараются поскорее спрятаться, маски одевать не успевают. Все бросаешь, хватаешь ребенка и убегаешь в подвал,

– сказала она.

Коронавирус женщина переносила тяжело. Во время болезни она находилась в больнице, а новорожденная дочь перенесла COVID-19 нормально.

"И, как отметили медики в больнице в Польше, куда нас позже доставили с границы, дочь чувствовала себя неплохо только благодаря моей двойной вакцинации во время беременности", – добавила Маргарита.

Консультации онлайн все еще доступны многим людям

Киевлянка Анастасия Новгородская заболела COVID-19 во время эвакуации из Киева, поскольку контактировала с больным. Болезнь перенесла в месте, где временно находится.

"К сожалению, из-за войны я столкнулась с некоторыми трудностями: температура не сбивалась, а попасть к врачу я не могла. Поэтому относительно лекарств пришлось консультироваться онлайн. Хорошо, что по крайней мере такая возможность у меня была", – рассказала Анастасия.

Из-за болезни нет сил идти в укрытие

Еще одна киевлянка Ирина имела первые симптомы недуга за несколько дней до начала войны. 50-летняя женщина рассказала, что когда Россия масштабно ворвалась в Украину, она очень плохо чувствовала себя.

Даже сил уходить в укрытие не было. Каким-то образом смогла собраться и первую ночь провела в метро в бомбоубежище, но от этого самочувствие только ухудшилось.

– поделилась женщина.

Лекарств тоже не было, а приобрести новые было негде – аптеки не работали. Однако ей удалось больной попасть на эвакуационное влечение. Дорога заняла несколько дней.

"Ехать было очень тяжело, потому что сил не было и постоянно "вырубало". Очень боялась проснуться без вещей или документов. После ночевок в бомбоубежище и на полу в поезде становилось все хуже, но свое состояние я объясняла условиями путешествия", – добавила Ирина.

Последние новости с медицинского фронта, на которые вы могли не обратить внимания

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об одном из госпиталей, принимающем раненых непосредственно с передовой. Украинские военные хирурги делают уникальные операции, в частности реимплантацию оторванных конечностей.

В Украине также запустили медицинский поезд, которым можно перевозить тяжелых больных и раненых пациентов. Он позволит спасти еще больше жизней из регионов вблизи боевых действий.

На временно оккупированной территории Харьковской области едва ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. Больных пациентов выгнали даже из тубдиспансеров.