Об этом сообщил польский министр здравоохранения Адам Недзельский. По его словам, в стране есть около 10 подозрений на обезьянью оспу, образцы еще проверяют.

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У нас было около 10 подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня – это первый день, когда есть подтвержденный случай,

– заявил Недзельский.

Представитель Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что пациент находится на изоляции в больнице, с ним провели эпидемиологическую беседу. В министерстве не разглашают детали пациента и место его госпитализации.

Обезьяна оспа – симптомы Сначала возникает лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, в мышцах и сильная слабость. Через 1-3 дня после возникновения лихорадки появляется сыпь. Сначала на лице (в 95% случаев) и затем распространяется на другие части тела.

Что известно об обезьяньей оспе

Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание (т.е. заболевание, передаваемое человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, которые наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные.

Обычно случаи заболевания оспой обезьян происходят в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Но в этом году начали болеть люди и в других регионах нашей планеты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за три недели в мире зарегистрировано как минимум 780 подтвержденных случаев оспы обезьян в странах за пределами Африки, где вирус обычно не обнаруживается. Большинство новых случаев приходится на Европу и Северную Америку. А больше всего случаев в Великобритании (207), Испании (156) и Португалии (138).

ВОЗ считает, что оспа обезьян продолжит распространяться. При этом болезнь может оказаться опасной для людей, если участятся случаи в странах, где она обычно не встречается.

В Украине случаев обезьяньей оспы еще не зафиксировали, но Минздрав ожидает появления этого заболевания в стране.

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