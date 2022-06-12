Вариант коронавируса ВА.4 в России

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова. По его словам, первые образцы с новым вариантом COVID-19 были переданы в лаборатории в конце мая.

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Недавно опубликованные исследования показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, несколько более трансмиссивны, чем ранние формы Омикрона,

– сказал российский ученый.

Он также добавил, что в настоящее время в России преобладает циркуляция варианта BA.2 и его дочерние субварианты, они составляют около 95% всех новых случаев инфицирования.

"Россиянам не стоит бояться резкого роста заболеваемости вследствие распространения BA.4. В настоящее время в стране существует хорошая иммунная прослойка, которая сформировалась из-за большого количества переболевших и массовой вакцинации. Возможность масштабного распространения BA.4 оценивается как низкая" – сказал Хафизов.

Что известно о варианте ВА.4

Вариант BA.4 был впервые найден в апреле 2022 года в Бельгии. Его обнаружили вирусологи Левенского католического университета. Позже подтверждено, что версии BA.4, а также BA.5 диагностировали у больных в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. Эти подвиды более заразны, чем BA.2, кроме того, их труднее распознает иммунная система.

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Ситуация с коронавирусом в России

За последние сутки в России обнаружили 3403 новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, за сутки умерло 65 человек, а поправилось 3480. Всего после заражения умерло 380 020 россиян. Независимые специалисты и журналисты считают, что реальная статистика в стране гораздо хуже. Они считают, что реальное количество смертей из-за коронавируса в России втрое больше официального. Об этом свидетельствует анализ избыточной смертности.