В россии обнаружили первый случай обезьяньей оспы

В россии обнаружили первый случай заражения оспой обезьян, больной приехал из поездки по странам Европы.

Обезьяна оспа в россии

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что заболевание имеет легкое течение.

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Заболевание обнаружили у молодого парня, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью,

– говорится в сообщении.

Биоматериал, взятый у больного, отправили на лабораторное исследование, по результатам подтвердили инфицирование обезьяньей оспой. Больного госпитализировали и изолировали в инфекционную больницу.

Оспа обезьян – что это? Это вирусное заболевание, которое передается людям как от животных (обезьян, грызунов), так и от инфицированного человека. Впервые она была обнаружена в 1958 году среди обезьян, которые имели симптомы, похожие на натуральную оспу.

"Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов больного в период пребывания в россии был ограничен. В квартире он жил сам", – отметили в Роспотребнадзоре.

Все контактные лица также находятся под контролем. В случае подтверждения диагноза им будет оказана медицинская помощь.

Вспышка обезьяньей оспы

7 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля во всем мире обнаружили около 2,6 тысячи новых случаев заражения оспой обезьян у людей – на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и 3 смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 не эндемичных странах (в которых она обычно не встречается) выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования.