Даже маленькая капелька воды создает постоянное давление на барабанную перепонку. Также во влажной среде быстро размножаются патогенные бактерии, из-за чего может развиться внешний отит – воспаление наружного слухового прохода или ушной раковины.

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Что делать если в ухо попала вода

Если прыжки и качания головой не помогают, можно лечь на бок, из которого заложено ухо. При этом нужно осторожно потянуть за мочку – это выпрямит ушной канал и воде будет проще утечь.

Если ничего не помогает, а дискомфорт длится несколько дней, следует обратиться к врачу, он поможет избежать отита. А чтобы не возникало неприятных ощущений после заплывов, используйте специальные беруши для купания.

Чего нельзя делать, если в ухе вода

Не пытайтесь помочь себе ватными палочками. Во-первых, они не предназначены для глубокой чистки ушей. А во-вторых, палочкой вы можете смешать ушную серу с водой и она превратится в большую влажную грудку, которая еще сильнее давит на перепонку.

Что-то закапывать в ухо тоже не нужно – там и без того вода. И точно нельзя ковыряться в ушах пальцами. Есть шанс поцарапать нежную кожу уха и уплотнить ушную серу, которая заблокирует выход воды.