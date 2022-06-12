Наихудшая ситуация на оккупированных территориях

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что сейчас достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя.

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Там постоянно увеличиваются риски распространения инфекционных заболеваний. По его словам, это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, которое привело к смешиванию канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнению колодцев.

В Украине холеру не нашли

В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. В любом случае холерных вибрионов обнаружено не было,

– подчеркнул Игорь Кузин.

Он добавил, что, кроме обследования людей, исследовались пробы из окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресных водоемов, 9 проб морской и 80 проб сточной воды. В ходе этих исследований опасных видов холерных вибрионов не было обнаружено.

Кузин также отметил, что лето – это вообще время года, когда активно распространяются многие инфекции, в первую очередь кишечные. То есть речь идет о дизентерии, сальмонеллезе, ротавирусной инфекции, острых кишечных инфекциях, установленной и неустановленной этиологии. Поэтому в этот период так важно соблюдать меры профилактики.

Как не отравиться

Пищевое отравление возникает, если съесть пищу, зараженную микробами или выпить грязную воду.

Вы можете отравиться, если еда:

недоваренная;

хранится неправильно – например, пищу не положили в холодильник или в морозильную камеру;

готовится кем-то, кто болен или не мыл руки;

просроченная – ее съедают после даты "использовать до".

Особенно часто отравление случается, если неправильно хранить и готовить:

сырое мясо и птицу;

сырые яйца;

сырые моллюски;

непастеризованное молоко;

готовые продукты, такие как мясные нарезки, паштеты, мягкие сыры и предварительно упакованные бутерброды.

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