Наихудшая ситуация на оккупированных территориях
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что сейчас достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя.
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Там постоянно увеличиваются риски распространения инфекционных заболеваний. По его словам, это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, которое привело к смешиванию канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнению колодцев.
В Украине холеру не нашли
В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. В любом случае холерных вибрионов обнаружено не было,
– подчеркнул Игорь Кузин.
Он добавил, что, кроме обследования людей, исследовались пробы из окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресных водоемов, 9 проб морской и 80 проб сточной воды. В ходе этих исследований опасных видов холерных вибрионов не было обнаружено.
Кузин также отметил, что лето – это вообще время года, когда активно распространяются многие инфекции, в первую очередь кишечные. То есть речь идет о дизентерии, сальмонеллезе, ротавирусной инфекции, острых кишечных инфекциях, установленной и неустановленной этиологии. Поэтому в этот период так важно соблюдать меры профилактики.
Как не отравиться
Пищевое отравление возникает, если съесть пищу, зараженную микробами или выпить грязную воду.
Вы можете отравиться, если еда:
- недоваренная;
- хранится неправильно – например, пищу не положили в холодильник или в морозильную камеру;
- готовится кем-то, кто болен или не мыл руки;
- просроченная – ее съедают после даты "использовать до".
Особенно часто отравление случается, если неправильно хранить и готовить:
- сырое мясо и птицу;
- сырые яйца;
- сырые моллюски;
- непастеризованное молоко;
- готовые продукты, такие как мясные нарезки, паштеты, мягкие сыры и предварительно упакованные бутерброды.
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