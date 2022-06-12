В Украине не обнаружили холеры, но существует риск ее распространения в Мариуполе, – Кузин

По результатам эпидемического наблюдения и мониторинга окружающей среды случаев холеры на территориях Украины не обнаружили.

Наихудшая ситуация на оккупированных территориях

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что сейчас достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя.

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Там постоянно увеличиваются риски распространения инфекционных заболеваний. По его словам, это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, которое привело к смешиванию канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнению колодцев.

В Украине холеру не нашли

В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. В любом случае холерных вибрионов обнаружено не было,

– подчеркнул Игорь Кузин.

Он добавил, что, кроме обследования людей, исследовались пробы из окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресных водоемов, 9 проб морской и 80 проб сточной воды. В ходе этих исследований опасных видов холерных вибрионов не было обнаружено.

Кузин также отметил, что лето – это вообще время года, когда активно распространяются многие инфекции, в первую очередь кишечные. То есть речь идет о дизентерии, сальмонеллезе, ротавирусной инфекции, острых кишечных инфекциях, установленной и неустановленной этиологии. Поэтому в этот период так важно соблюдать меры профилактики.

Как не отравиться

Пищевое отравление возникает, если съесть пищу, зараженную микробами или выпить грязную воду.

Вы можете отравиться, если еда:

недоваренная;

хранится неправильно – например, пищу не положили в холодильник или в морозильную камеру;

готовится кем-то, кто болен или не мыл руки;

просроченная – ее съедают после даты "использовать до".

Особенно часто отравление случается, если неправильно хранить и готовить:

сырое мясо и птицу;

сырые яйца;

сырые моллюски;

непастеризованное молоко;

готовые продукты, такие как мясные нарезки, паштеты, мягкие сыры и предварительно упакованные бутерброды.

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