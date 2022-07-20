В частности, введение второй бустерной дозы вакцины против коронавирусной болезни всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям в возрасте 18 – 59 лет с болезнями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19.

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Для второй бустерной дозы будет применяться мРНК-вакцина – сейчас в Украине это Pfizer/BioNTech. Прививку можно получить не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Кто может получить 4 прививки против коронавируса

люди старше 60 лет;

люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

люди с инвалидностью;

люди с иммуносупрессией (ослабление иммунитета, в частности через прием иммуносупрессивных препаратов);

люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19;

люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

Почему второй бустер не для всех

Исследования по применению дополнительных бустерных доз вакцин против COVID-19 показали, что дополнительная доза мРНК-вакцины улучшает защиту от болезни для людей старше 60 лет и людей с иммунодефицитом.

– отметили в Минздраве.

Но исследования также показали, что для молодых людей, не имеющих хронических болезней, польза от дополнительной бустерной дозы минимальна. Поэтому им пока не рекомендуют получать бустерную дозу прививки.

Вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии. Также его рекомендовали вводить в странах ЕС.