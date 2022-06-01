В Украине с 11 июля запретят курить электронные сигареты в общественных местах

11 июля вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будет запрещено.

Безопасного курения не существует

Об этом сообщила председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и социально опасными заболеваниями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Лада Булах.

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Безопасного курения не существует, какие-либо табачные выбросы вредны для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем,

– отметила Лада Булах.

Электронные сигареты приравняли к обычным сигаретам

В Украине приравняли электронные сигареты, такие как IQOS и glo к обычным сигаретам. Их нельзя будет курить в общественных местах.

Изменения содержатся в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" и вступят в силу с 11 июля.

Рекламу электронных сигарет тоже запретят

электронные устройства для курения будет запрещено использовать в общественных местах, в частности кафе, барах, ресторанах, летних площадках, такси, вокзалах, аэропортах, остановках общественного транспорта, лифтах, подземных переходах, местах общего пользования жилых домов, детских площадках и т.д.

К слову, депутат также сообщила о других важных ограничениях, которые предусматривает закон. В частности о том, что следующими вступят в силу нормы, запрещающие рекламу электронных сигарет и устройств для нагрева табака и продажу сигарет и жидкостей до е-сигарет с ароматизаторами.

Эта норма заработает через 18 месяцев после принятия закона, то есть с середины 2023 года.

Напомним, "антитабачный" законопроект принял парламент 16 декабря прошлого года.

Какие штрафы ждут нарушителей закона

Центр демократии и верховенства права опубликовал удобные инфографики о том, какие штрафы ждут за нарушение запрета на курение электронных сигарет.



Штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах / Инфографика Центр демократии и верховенства права

За нарушение правил продаж и мест для курения будут штрафовать:

за продажу IQOS/glo и электронных сигарет несовершеннолетним – грозит 1020 гривен штрафа, за повторное нарушение – 10,2 тысяч гривен;

за курение электронных сигарет, IQOS/glo, кальянов в общественных местах (кроме кафе, баров, ресторанов) – 1000 гривен; за повторное нарушение – 10 тысяч гривен;

за курение в кафе, барах, ресторанах (для владельцев заведений) – 3000 гривен, за повторное нарушение – 15 тысяч гривен.



Где запрещено курить электронные сигареты / Инфографика Центр демократии и верховенства права

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