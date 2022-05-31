Первый случай обезьяньей оспы в Венгрии

Об этом сообщила главный врач Венгрии Сесилия Мюллер. По ее словам, заболел 38-летний мужчина.

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Органы здравоохранения все еще выясняют, недавно ли он уезжал за границу,

– сказала она.

Что известно об обезьяньей оспе