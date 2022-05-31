В Венгрии зафиксировали первый случай заражения обезьяньей оспой
31 мая 2022 , 20:25Читати новину українською
Источник:Reuters
В Венгрии подтвердила первый случай заражения обезьяньей оспой. Это также первое инфицирование в граничащей с Украиной стране.
Первый случай обезьяньей оспы в Венгрии
Об этом сообщила главный врач Венгрии Сесилия Мюллер. По ее словам, заболел 38-летний мужчина.
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Органы здравоохранения все еще выясняют, недавно ли он уезжал за границу,
– сказала она.
Что известно об обезьяньей оспе
- Оспа обезьян – вирусное зоонозное (способное иногда передаваться от животных к человеку) заболевание, встречающееся в основном в густых, влажных тропических лесах в районах Центральной и Западной Африки и эпизодически завозимое в другие регионы.
- Клинические проявления оспы обезьян включают в себя лихорадку, сыпь и увеличение лимфатических узлов и могут привести к ряду медицинских осложнений.
- Оспа обезьян обычно представляет собой заболевание, проходящее само по себе, симптомы которого сохраняются от двух до четырех недель. Иногда болезнь протекает в более тяжелой форме. В последнее время смертью заканчивались примерно 3 – 6% случаев заражения.
- Вирус оспы обезьян передается человеку через тесный контакт с зараженным человеком или животным, а также через контакт с загрязненными вирусными частицами.
- От человека к человеку оспа обезьян передается через тесный контакт с очагами поражений кожи, биологическими жидкостями и загрязненными предметами (например, постельным бельем), а также воздушно-капельным путем.
- Клинические проявления оспы обезьян схожи с натуральной оспой – родственным вирусом рода ортопоксвирусов, объявленным полностью ликвидированным во всем мире в 1980 году. По сравнению с натуральной оспой обезьяна менее заразна и обычно протекает в более легкой форме.
- Вакцины, которые использовались в рамках программы искоренения натуральной оспы, также защищают от оспы обезьян. Есть и новые вакцины, одна из которых одобрена для профилактики оспы обезьян.
- Один из разработанных для лечения натуральной оспы препаратов также лицензирован для лечения оспы обезьян.
- Ранее ВОЗ зафиксировала 257 подтвержденных и 120 возможных случаев заражения оспой обезьян. С 13 мая заболевание обнаружено в 23 странах мира.