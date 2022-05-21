В ВОЗ предупреждают о росте случаев обезьяньей оспы в Европе
Источник:The Guardian
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о росте случаев обезьяньей оспы в Европе. При этом темпы распространения заболевания могут ускориться в ближайшие месяцы.
Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник здравоохранения Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.
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По его мнению, рост темпов распространения случаев обезьяньей оспы в Европе может быть обусловлен началом летнего сезона. В мире будут проводить больше фестивалей, вечеринок и массовых собраний.
Ранее вирус был фиксирован в Центральной и Западной Африке. Впрочем, за последние недели случаи заболевания были обнаружены в европейских странах.
Случаи заражений обезьяньей оспой уже зафиксировали в таких странах:
- Португалия;
- Швеция;
- Германия;
- Бельгия;
- Франция;
- Испания;
- Италия;
- Соединенные Штаты Америки;
- Канада;
- Австралия.
Клюге назвал распространение заболевания в этих странах "нетипичным".
Почти у всех пациентов нет соответствующей истории путешествий в районы, где оспа обезьян является эндемичной,
– подчеркнул он.
Чиновник здравоохранения предупредил, что некоторые длительное время не распознают симптомов.
Что известно о заражении в Европе
Франция, Бельгия и Германия сообщили о первых случаях оспы обезьян на территории своих государств. Впоследствии также официально Италия подтвердила, что сейчас там зафиксированы 3 связанных случая заболевания.
Заметим, что три подтвержденных случая оспы обезьян в Бельгии были связаны с масштабным фестивалем в портовом городе Антверпен. Об этом сообщили организаторы Darklands Festival.
Французские власти заявили, что вирусом заразился 29-летний мужчина, проживающий возле Парижа. В Испании министерство здравоохранения сообщило о 7 подтвержденных случаях.
В то же время региональный чиновник здравоохранения сообщил, что власти зафиксировали 21 подтвержденный случай в Мадридском регионе. По всей вероятности, эти цифры еще не были включены в общенациональный подсчет.
В Португалии зафиксировано 23 подтвержденных случая. Кроме того, представители здравоохранения Великобритании сообщили о еще 11 подтвержденных случаях в Англии, общее количество которых достигло 20.
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Главный медицинский советник Агентства здравоохранения Великобритании Сьюзан Хопкинс заявила, что "увеличение продолжится в ближайшие дни и будет выявлено больше случаев в широком сообществе".
Первый случай в Великобритании был объявлен 7 мая у пациента, который накануне ездил в Нигерию.
Еще 2 случая были зарегистрированы через неделю у людей, проживавших в одном домохозяйстве. При этом у них не было никакой связи с первым случаем.
Что известно об обезьяньей оспе
- Оспа обезьян – это инфекция, передающаяся половым путем.
- Она может передаваться при контакте с повреждениями кожи и капельками зараженного человека, а также через общие вещи, такие как постельное белье и полотенца.
- Симптомы заболевания включают лихорадку, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение и сыпь, похожую на ветряную оспу на руках и лице.
- По данным ВОЗ, оспа обезьян обычно проходит за 2 – 4 недели.