Ольга Белоконь заявила, що 50-70% жінок з ендометріозом можуть успішно завагітніти самостійно.

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Головне, щоб вам не заважали і не пропонували "лікування", яке не просто не збільшить ваші шанси на вагітність, а ще й буде їй перешкоджати,

– наголосила лікар-гінеколог.

За її словами, досі до кінця не вивчено, який механізм виникнення безпліддя при ендометріозі.

Ендометріоз – що це? При ендометріозі тканина, що вистилає порожнину матки (ендометрій) виникає в інших частинах організму.

По своїй структурі вона є ідентичною нормальному ендометрію і в ній відбуваються такі ж самі циклічні зміни під час менструального циклу.

Однак "нормальний" ендометрій має шлях виходу під час менструації, то вогнища ендометріозу ні.

Це одна з найбільш частих причин, яка призводить до звернення пацієнтки до гінеколога.

Розвивається у жінок репродуктивного віку.

Передбачається, що виникає запальний процес, який негативно впливає на функцію яєчників, маткових труб і ендометрію. Порушуються процеси росту і дозрівання фолікулів, овуляції, запліднення… У разі важкого, поширеного ендометріозу (III – IV стадії) до всього іншого додається ще спайковий процес, спотворюється анатомія тазу,

– розповіла Белоконь.

Гінеколог зазначила, що це може порушувати вивільнення і захоплення яйцеклітин матковою трубою, змінювати рухливість сперматозоїдів, знижувати ймовірність запліднення, заважати ембріону переміщатися, прикріплятися в порожнині матки.

Ольга Белоконь зазначила, що багато залежить від стадії ендометріозу.

I – II (мінімальна, легка) – ендометріоз в цьому випадку навряд чи пов'язаний з безпліддям.

III – IV стадія – шанси на вагітність знижуються істотно.

Сучасні підходи до жінок з ендометріозом, які планують вагітність

Період самостійних регулярних спроб зачаття протягом 6-12 місяців. Менше часу дається жінкам віком старше 35 років та у кого є явні симптоми ендометріозу.

Якщо жінка не змогла завагітніти, проводиться стандартне обстеження пари (спермограма, гормони та інше) і далі оцінюється необхідність проведення операції (лапароскопії).

"Вона дозволяє визначити стадію ендометріозу і провести лікувальне втручання", – додала лікар.

Після операції рекомендують самостійні спроби зачаття протягом 6-12 місяців

Якщо ж вагітність не настала і під час операції підтвердили ендометріоз III – IV стадії – рекомендується штучне запліднення (ЕКО).

У випадку легкого ендометріозу, а також якщо дозволяють вік і запас яйцеклітин, жінці можуть запропонувати внутрішньоматкову інсемінацію (перенесення сперми в матку для того, щоб відбулося зачаття) разом зі стимуляцією овуляції. При неефективності – ЕКО.

Повторні операції при безплідді не проводяться, адже вони не покращують фертильність… Найвищі шанси присутні безпосередньо після операції,

– зазначила Ольга Белоконь.

Гормональна терапія – неефективна при ендометріозі

"Роками приймаються гормони, які не просто не збільшують шанси на вагітність, а ще й надійно захищають від неї. Після відміни гормонів шанси на вагітність залишаються такими, як і до їхнього прийому", – написала гінеколог.



50-70% жінок з ендометріозом можуть успішно завагітніти самостійно / Фото: Getty Images

За словами Ольги Белоконь, замість того, щоб жінка спокійно спробувала самостійно завагітніти, вчасно піти на ЕКО тощо – вона витрачає багато часу ні на що.

У нас досі призначають Візан, КОК, вводять в штучний клімакс, Дюфастон за схемою 16-25 (такі "авторські" схеми лікування ендометріозу існують лише у нас),

– написала лікар.