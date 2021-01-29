Вакцин против COVID-19, которые должны поступить в Украину в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для вакцинации в 2021 году критически необходимого количества населения.

Источник: Офис Президента

Вакцин от COVAX не хватит

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил эту проблему с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Поэтому, Владимир Зеленский призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.

В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях,

– сказал президент Украины.

Ответ ЕС

Урсула фон дер Ляен в свою очередь отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.

Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Довідка: є партія вакцини, яку виділять Україні в рамках COVAX – вона є безоплатною. Іншу партію Україна законтрактувала за бюджетні кошти.

Сколько вакцин получит Украина в рамках COVAX

По данным Минздрава

Первый транш вакцин против COVID-19 будет состоять из 1,2 миллиона доз и по расчетам поступит в Украину в первом полугодии 2021 года.

Всего согласно расчетам, Украина получит партию вакцин, которых будет достаточно для прививки 20% населения, то есть 8 миллионов доз.

Что такое COVAX? Это глобальная инициатива, которая объединяет 172 страны мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного доступа для каждой страны мира.

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