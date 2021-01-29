Вакцин в рамках COVAX недостаточно, чтобы вакцинировать "критическую группу", – Зеленский
Вакцин против COVID-19, которые должны поступить в Украину в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для вакцинации в 2021 году критически необходимого количества населения.
Источник: Офис Президента
Вакцин от COVAX не хватит
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил эту проблему с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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Поэтому, Владимир Зеленский призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.
В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях,
– сказал президент Украины.
Ответ ЕС
Урсула фон дер Ляен в свою очередь отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.
Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации,
– отметила Урсула фон дер Ляйен.
Сколько вакцин получит Украина в рамках COVAX
По данным Минздрава
Первый транш вакцин против COVID-19 будет состоять из 1,2 миллиона доз и по расчетам поступит в Украину в первом полугодии 2021 года.
Всего согласно расчетам, Украина получит партию вакцин, которых будет достаточно для прививки 20% населения, то есть 8 миллионов доз.
Что такое COVAX?Это глобальная инициатива, которая объединяет 172 страны мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного доступа для каждой страны мира.
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