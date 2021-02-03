Новое исследование подтвердило, что оксфордская вакцина может останавливать распространение коронавируса. Кроме того, оказалось, что увеличение интервала между введением двух доз повышает ее эффективность.

Источник: The Lancet

Вакцина AstraZeneca останавливает распространение вируса

Введение одной дозы оксфордской вакцины (производства компании AstraZeneca) снижает вероятность передачи коронавирусной инфекции на 67% минимум на три месяца.

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Данные об эффективности вакцины в предотвращении передачи инфекции были получены во время испытаний вакцины в Великобритании, в котором принимали участие почти девять тысяч человек. Его участникам ученые еженедельно проводили ПЦР-тесты на SARS-CoV-2. После введения одной дозы количество положительных результатов снизилось на 49-78% по сравнению с группой плацебо.

AstraZeneca – единственный из лидеров в разработке вакцин против COVID-19, который представляет данные об эффективности препарата в предотвращении передачи инфекции.

Увеличение промежутка между ведением доз вакцины

Исследование показало, что первая доза вакцины предотвращает 76% случаев болезни с симптомами через три недели после введения. Также стало известно, что увеличение интервала между введением первой и второй доз способствует усилению эффекта вакцины.

Ранее планировалось, что промежуток между вакцинацией и ревакцинацией составит три-четыре недели. Оказалось, что его увеличение до трех месяцев усиливает защиту до 82% по сравнению с 62%, о которых говорили на основании промежуточных данных третьей фазы исследования.

Что известно о вакцинации AstraZeneca в Украине

Украина получит партию вакцин производства AstraZeneca в размере почти 4 миллионов доз.

Она должна поступить в размере около 4 миллионов к концу второго квартала 2021 года.

Первыми вакцину получат медицинские работники.

Известно, что вакцинация будет добровольной.

Информация: Виктор Ляшко в эфире "Прямой"



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала