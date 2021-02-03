Вакцина AstraZeneca, которую получит Украина, останавливает распространение COVID-19
Новое исследование подтвердило, что оксфордская вакцина может останавливать распространение коронавируса. Кроме того, оказалось, что увеличение интервала между введением двух доз повышает ее эффективность.
Источник: The Lancet
Вакцина AstraZeneca останавливает распространение вируса
Введение одной дозы оксфордской вакцины (производства компании AstraZeneca) снижает вероятность передачи коронавирусной инфекции на 67% минимум на три месяца.
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Данные об эффективности вакцины в предотвращении передачи инфекции были получены во время испытаний вакцины в Великобритании, в котором принимали участие почти девять тысяч человек. Его участникам ученые еженедельно проводили ПЦР-тесты на SARS-CoV-2. После введения одной дозы количество положительных результатов снизилось на 49-78% по сравнению с группой плацебо.
AstraZeneca – единственный из лидеров в разработке вакцин против COVID-19, который представляет данные об эффективности препарата в предотвращении передачи инфекции.
Увеличение промежутка между ведением доз вакцины
Исследование показало, что первая доза вакцины предотвращает 76% случаев болезни с симптомами через три недели после введения. Также стало известно, что увеличение интервала между введением первой и второй доз способствует усилению эффекта вакцины.
Ранее планировалось, что промежуток между вакцинацией и ревакцинацией составит три-четыре недели. Оказалось, что его увеличение до трех месяцев усиливает защиту до 82% по сравнению с 62%, о которых говорили на основании промежуточных данных третьей фазы исследования.
Что известно о вакцинации AstraZeneca в Украине
- Украина получит партию вакцин производства AstraZeneca в размере почти 4 миллионов доз.
- Она должна поступить в размере около 4 миллионов к концу второго квартала 2021 года.
- Первыми вакцину получат медицинские работники.
- Известно, что вакцинация будет добровольной.
- Информация: Виктор Ляшко в эфире "Прямой"
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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