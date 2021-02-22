Первая партия COVID-вакцины от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни, ведь она уже находится на прямом маршруте в Украину.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге 22 февраля заявила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику – в феврале.

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Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыл по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину,

– заявила Шаталова.

Днями ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что дату прибытия вакцины объявят тогда, когда самолет с лекарствами сядет в аэропорту "Борисполь". Также график поставки вакцины в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину.

Если это будет до 16 часов, то развозка начнется на следующий день;

Если после 16-й, то все будет зависеть от скорости растаможки, оформления, распределения доз по областям.

Какие регионы получат вакцину AstraZeneca первыми

Первыми вакцину получат:

Киев;

Киевская область;

Винницкая область;

Житомирская область;

Полтавская область;

Черкасская область;

Черниговская область.

Заместитель Максима Степанова добавил, что после этого вакцину повезут во все другие регионы.

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Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала