Вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, – МОЗ
Первая партия COVID-вакцины от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни, ведь она уже находится на прямом маршруте в Украину.
Источник:24 канал
Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге 22 февраля заявила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику – в феврале.
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Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыл по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину,
– заявила Шаталова.
Днями ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что дату прибытия вакцины объявят тогда, когда самолет с лекарствами сядет в аэропорту "Борисполь". Также график поставки вакцины в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину.
- Если это будет до 16 часов, то развозка начнется на следующий день;
- Если после 16-й, то все будет зависеть от скорости растаможки, оформления, распределения доз по областям.
Какие регионы получат вакцину AstraZeneca первыми
Первыми вакцину получат:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Полтавская область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
Заместитель Максима Степанова добавил, что после этого вакцину повезут во все другие регионы.
Вакцинация в Украине: что известно
- Глава Минздрава Максим Степанов 18 февраля вылетел в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса AstraZeneca и привести первую партию лично.
- Глава Минздрава Максим Степанов уже назвал вакцинацию против коронавируса – самой масштабной в истории Украины.
- В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
- Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. В частности медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.
- Владимир Зеленский готов вакцинироваться одним из первых, чтобы доказать украинцам безопасность прививок.
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала
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