Симптомы тромбозов после вакцины AstraZeneca: на что обратить внимание в первую очередь
7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь между возникновением тромбов и вакцинацией препаратом AstraZeneca. В ведомстве назвали симптомы этого побочного эффекта, чтобы при их наличии люди безотлагательно обращались к врачам.
Источник:EMA
В EMA подчеркнули, что этот побочный эффект в виде тромбозов возникает "крайне редко". И если при наличии симптомов вовремя обратиться за медицинской помощью, врач назначит необходимое лечение.
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Тромбозы вследствие вакцины AstraZeneca могут развиться в первые 2 недели после инъекции. Среди всех зарегистрированных случаев большинство тромбозов случались у женщин в возрасте до 60 лет. Но факторы риска, которые могли бы спровоцировать появление этого нежелательного побочного эффекта, пока неизвестны.
Симптомы тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca
- Одышка;
- Боль в груди;
- Отек ног;
- Постоянная боль в животе;
- Неврологические симптомы, в частности сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;
- Крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.
При своевременном обращении в больницу медицинские работники должны провести необходимую диагностику и назначить соответствующее лечение.
Комитет по оценке рисков фармаконадзора подчеркивает важность оперативного специализированного медицинского лечения. Распознавая признаки сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов и своевременно приступая к их лечения, медицинские работники могут помочь пострадавшим в их выздоровлении и избежать осложнений,
– говорится в сообщении EMA.
В ведомстве подчеркнули, что польза вакцины превышает все риски. Ведь риск смертей и госпитализации вследствие коронавируса значительно выше.
Почему возникает этот побочный эффект?
Пока не установили точных причин образования тромбов вследствие использования AstraZeneca. Наиболее правдоподобно объяснение – это иммунный ответ, который приводит к состоянию, аналогичному состояния некоторых пациентов, получающих гепарин. EMA уже запросили новые исследования для определения точной причины.
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