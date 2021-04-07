7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь между возникновением тромбов и вакцинацией препаратом AstraZeneca. В ведомстве назвали симптомы этого побочного эффекта, чтобы при их наличии люди безотлагательно обращались к врачам.

В EMA подчеркнули, что этот побочный эффект в виде тромбозов возникает "крайне редко". И если при наличии симптомов вовремя обратиться за медицинской помощью, врач назначит необходимое лечение.

К теме В ЕС признали образование тромбов от AstraZeneca побочным эффектом: заявление компании

Тромбозы вследствие вакцины AstraZeneca могут развиться в первые 2 недели после инъекции. Среди всех зарегистрированных случаев большинство тромбозов случались у женщин в возрасте до 60 лет. Но факторы риска, которые могли бы спровоцировать появление этого нежелательного побочного эффекта, пока неизвестны.

Симптомы тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca

Одышка;

Боль в груди;

Отек ног;

Постоянная боль в животе;

Неврологические симптомы, в частности сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;

Крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.

При своевременном обращении в больницу медицинские работники должны провести необходимую диагностику и назначить соответствующее лечение.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора подчеркивает важность оперативного специализированного медицинского лечения. Распознавая признаки сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов и своевременно приступая к их лечения, медицинские работники могут помочь пострадавшим в их выздоровлении и избежать осложнений,

– говорится в сообщении EMA.

В ведомстве подчеркнули, что польза вакцины превышает все риски. Ведь риск смертей и госпитализации вследствие коронавируса значительно выше.

Почему возникает этот побочный эффект?

Пока не установили точных причин образования тромбов вследствие использования AstraZeneca. Наиболее правдоподобно объяснение – это иммунный ответ, который приводит к состоянию, аналогичному состояния некоторых пациентов, получающих гепарин. EMA уже запросили новые исследования для определения точной причины.