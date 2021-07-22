Глава ведомства заверил, что будут стараться выполнить это обещание. Времени осталось – менее 6 недель.

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По его словам, с каждым днем в Украине увеличивается охват прививками. Планируется, что количество вакцинированных будет расти.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "До конца этой недели и на начало следующей в Украине уже точно будет 10 миллионов доз вакцины, останется их просто уколоть" .

В частности, увеличению количества иммунизированных украинцев способствует поступление дополнительных партий вакцин и открытие 5-го этапа вакцинации.

"Зная все факторы, которые есть в этой кампании, я доволен темпами наращивания вакцинации", – добавил министр.

Темпы вакцинации в Украине

В Минздраве сообщили, что за сутки 21 июля сделали рекордное количество прививок в Украине – всего вакцинировали 120 090 человек. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата – 54 568 человек.

Сколько всего вакцинировано

Всего с начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 555 859 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 4 399 756 прививок.

К слову, 21 июля в Украине стартовал 5 этап вакцинации против коронавирусной болезни, во время которого получить прививку могут все желающие граждане в возрасте от 18 лет.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала