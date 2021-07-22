Вакцина будет, останется просто уколоть, – Ляшко об обещанных 10 миллионах прививок
Источник:"Суспільне"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее говорил о планах сделать украинцам прививки 10 миллионами доз до конца лета 2021 года. Речь идет о 5 миллионах привитых.
Глава ведомства заверил, что будут стараться выполнить это обещание. Времени осталось – менее 6 недель.
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По его словам, с каждым днем в Украине увеличивается охват прививками. Планируется, что количество вакцинированных будет расти.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"До конца этой недели и на начало следующей в Украине уже точно будет 10 миллионов доз вакцины, останется их просто уколоть" .
В частности, увеличению количества иммунизированных украинцев способствует поступление дополнительных партий вакцин и открытие 5-го этапа вакцинации.
"Зная все факторы, которые есть в этой кампании, я доволен темпами наращивания вакцинации", – добавил министр.
Темпы вакцинации в Украине
В Минздраве сообщили, что за сутки 21 июля сделали рекордное количество прививок в Украине – всего вакцинировали 120 090 человек. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата – 54 568 человек.
Сколько всего вакцинировано
- Всего с начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек.
- Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 555 859 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
- Всего проведено 4 399 756 прививок.
К слову, 21 июля в Украине стартовал 5 этап вакцинации против коронавирусной болезни, во время которого получить прививку могут все желающие граждане в возрасте от 18 лет.