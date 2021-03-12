Издание ZN.UA заявило, что согласно документам о поставке в Украину вакцины Covishield (AstraZeneca), срок ее годности истекает 23 июня 2021 года.

Украина в конце февраля получила 500 тысяч доз вакцины Covishield. Сейчас средний темп вакцинации составляет около 2400 прививок в сутки.

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Так, при сохранении имеющихся темпов Украина до 23 июня успеет использовать лишь половину завезенных вакцин.



Срок годности вакцины против коронавируса / Фото: ZN.UA

В организации StateWatch ранее сообщали, что Миннздрав Украины обратилось в Crown Agents по поводу возможности предоставления данных о дате производства и сроке годности препарата Covishield.

Тогда в Минздраве ответили, что в соответствии с требованиями производителей, были подписаны договоры о конфиденциальности.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал