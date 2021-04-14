Почему отозвали Johnson & Johnson в ЕС и США: все, что известно о вакцине
В отличие от большинства других вакцин, прививки препаратом Johnson & Johnson следует проводить один раз. Кроме того, для хранения и транспортировки вакцины не нужны сверхнизкие температуры. Впрочем, сегодня в ЕС сообщили, что приостанавливают вакцинацию Johnson & Johnson из-за вероятности образования тромбов после прививки.
Источник:24 канал
В ЕС и США отозвали Johnson & Johnson
Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев образования тромбов.
Так, у 6 человек в течение 2 недель после вакцинации против коронавируса образовались тромбы. Все эти пациенты – женщины в возрасте от 18 до 48 лет. К сожалению, одна женщина умерла, другую госпитализировали в критическом состоянии.
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Когда одобрили использование вакцины
27 февраля правительство США поддержало позицию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое рекомендовало разрешить в стране применение вакцины против COVID-19 фирмы Johnson & Johnson.
По состоянию на апрель в США уже использовали более 6,8 миллиона доз вакцины против коронавируса Johnson & Johnson.
Официальное название вакцины – Ad26.COV2.S. По данным FDA, препарат является эффективным в 66 – 67% случаев, если речь идет о предотвращении заболевания "умеренной" тяжести, и в 77 – 85% случаев, если речь идет о предотвращении тяжелых случаев.
Интересно, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала именно вакцину производства Johnson & Johnson в странах, где циркулируют различные штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.
Коротко об исследовании вакцины Johnson & Johnson
В общем эффективность вакцины составляет 66%. Изготавливает препарат бельгийская компания Janssen.
Компания обещает формирование иммунного ответа через 14 дней после вакцинации – 77% защиты от тяжелого течения заболевания, при этом через 28 дней эта защита возрастает до 85%.
К слову, в третьей фазе клинических испытаний принял участие 39 321 человек в Южной Африке, Мексике, США и некоторых странах Южной Америки. 19 630 участников получили вакцину, остальные – плацебо.
Третья фаза клинических исследований показала, что вакцина Johnson & Johnson является эффективной и для молодежи, и для людей старше 60 лет. Всего в исследовании приняли участие 44 тысячи человек из: Южной Африки, Бразилии и США. Треть из них – старше 60 лет.
Побочные эффекты и показания к применению
Единственным противопоказанием для введения вакцины производитель указывал наличие аллергической реакции на ее компоненты.
Известно о таких побочных эффектах:
- реакции в месте инъекции: боль, покраснение кожи и отек;
- общие побочные эффекты: головная боль, ощущение сильной усталости, мышечные боли, тошнота, лихорадка.
Вероятность того, что вакцина может вызвать тяжелую аллергическую реакцию невелика. Признаки серьезной аллергической реакции появляются в течение нескольких минут до часа после введения препарата.
Симптомы тяжелой аллергической реакции:
- затрудненное дыхание;
- отек лица и горла;
- учащенное сердцебиение;
- сильное высыпание по всему телу;
- головокружение и слабость.
Также компания отмечала, что перед проведением прививки, люди должны сообщить врачу, если они:
- принимают антикоагулянты или препараты, которые влияют на иммунную систему;
- имеют повышенную температуру тела;
- страдают нарушениями свертываемости крови;
- имеют ослабленный иммунитет;
- в случае наступления или планирования беременности, кормления грудью;
- получили вакцину против COVID-19 другого производителя.
Напомним, что ранее компания уже претерпевала значительные убытки: в марте партия вакцины J & J, выпущенная на заводе в Балтиморе, не соответствовала стандартам качества. При производстве работники случайно смешали не те ингредиенты и таким образом испортили около 15 миллионов доз препарата.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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