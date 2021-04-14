В отличие от большинства других вакцин, прививки препаратом Johnson & Johnson следует проводить один раз. Кроме того, для хранения и транспортировки вакцины не нужны сверхнизкие температуры. Впрочем, сегодня в ЕС сообщили, что приостанавливают вакцинацию Johnson & Johnson из-за вероятности образования тромбов после прививки.

В ЕС и США отозвали Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев образования тромбов.

Так, у 6 человек в течение 2 недель после вакцинации против коронавируса образовались тромбы. Все эти пациенты – женщины в возрасте от 18 до 48 лет. К сожалению, одна женщина умерла, другую госпитализировали в критическом состоянии.

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Когда одобрили использование вакцины

27 февраля правительство США поддержало позицию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое рекомендовало разрешить в стране применение вакцины против COVID-19 фирмы Johnson & Johnson.

По состоянию на апрель в США уже использовали более 6,8 миллиона доз вакцины против коронавируса Johnson & Johnson.

Официальное название вакцины – Ad26.COV2.S. По данным FDA, препарат является эффективным в 66 – 67% случаев, если речь идет о предотвращении заболевания "умеренной" тяжести, и в 77 – 85% случаев, если речь идет о предотвращении тяжелых случаев.

Интересно, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала именно вакцину производства Johnson & Johnson в странах, где циркулируют различные штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.

Коротко об исследовании вакцины Johnson & Johnson

В общем эффективность вакцины составляет 66%. Изготавливает препарат бельгийская компания Janssen.

Компания обещает формирование иммунного ответа через 14 дней после вакцинации – 77% защиты от тяжелого течения заболевания, при этом через 28 дней эта защита возрастает до 85%.

К слову, в третьей фазе клинических испытаний принял участие 39 321 человек в Южной Африке, Мексике, США и некоторых странах Южной Америки. 19 630 участников получили вакцину, остальные – плацебо.

Третья фаза клинических исследований показала, что вакцина Johnson & Johnson является эффективной и для молодежи, и для людей старше 60 лет. Всего в исследовании приняли участие 44 тысячи человек из: Южной Африки, Бразилии и США. Треть из них – старше 60 лет.

Johnson & Johnson – что это за препарат Вакцина Johnson & Johnson – векторная, принцип ее работы схож с вакциной AstraZeneca. Препарат базируется на обычном вирусе простуды. Он концентрируется на спаечном белке на поверхности вируса и вызывает иммунный ответ организма.

Побочные эффекты и показания к применению

Единственным противопоказанием для введения вакцины производитель указывал наличие аллергической реакции на ее компоненты.

Известно о таких побочных эффектах:

реакции в месте инъекции: боль, покраснение кожи и отек;

общие побочные эффекты: головная боль, ощущение сильной усталости, мышечные боли, тошнота, лихорадка.

Вероятность того, что вакцина может вызвать тяжелую аллергическую реакцию невелика. Признаки серьезной аллергической реакции появляются в течение нескольких минут до часа после введения препарата.

Симптомы тяжелой аллергической реакции:

затрудненное дыхание;

отек лица и горла;

учащенное сердцебиение;

сильное высыпание по всему телу;

головокружение и слабость.

Разработчики вакцины после окончания третьей фазы испытаний – предупреждали, что это не все возможные побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson, поскольку она все еще изучается.

Также компания отмечала, что перед проведением прививки, люди должны сообщить врачу, если они:

принимают антикоагулянты или препараты, которые влияют на иммунную систему;

имеют повышенную температуру тела;

страдают нарушениями свертываемости крови;

имеют ослабленный иммунитет;

в случае наступления или планирования беременности, кормления грудью;

получили вакцину против COVID-19 другого производителя.

Напомним, что ранее компания уже претерпевала значительные убытки: в марте партия вакцины J & J, выпущенная на заводе в Балтиморе, не соответствовала стандартам качества. При производстве работники случайно смешали не те ингредиенты и таким образом испортили около 15 миллионов доз препарата.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала