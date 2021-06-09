Так, кроме оригинального штамма SARS-CoV-2, препарат эффективен еще и против вариантов Alpha, Beta, Gamma и Epsilon. То есть против британского, южноафриканского, бразильского вариантов и против штамма B1427/B1429, который впервые выявили в США.

К теме Чтобы победить COVID-19, одних вакцин недостаточно, – ВОЗ

Исследователи изучали антитела и клеточный иммунный ответ 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

После этого ученые заявили, что вакцина Johnson & Johnson обеспечила надежную защиту от симптоматических случаев COVID-19 в Южной Африке и Бразилии, где новые варианты коронавируса стали доминантными.

От каких вариантов коронавируса антитела вырабатывались хуже всего

Отмечается, что по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19 менее нейтрализующие антитела появились при борьбе с вариантами Beta и Gamma.

Так, люди, инфицированные вариантом из ЮАР, вырабатывали в 5 раз меньше нейтрализующих антител, чем инфицированные оригинальным штаммом. А у людей, заразившихся вариантом коронавируса из Бразилии, формировалось в 3,3 раза меньше антител.

При этом ученые отметили, что нейтрализующие иммунные ответы антител и Т-клеток были "в основном сохранены". Это означает, что вакцина от компании Johnson & Johnson способна защитить от различных ныне известных вариантов коронавируса.

Заметим, что в начале июня ВОЗ стала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.

Новые названия вариантов COVID-19

Самые распространенные варианты коронавируса:

B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,

B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,

P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma

B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.

Варианты, к которым повышенное внимание: