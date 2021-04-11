У нескольких вакцинированных людей препаратом Johnson & Johnson возникли тромбозы. Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не обнаружило связи между тромбозом и вакциной.

FDA не нашло свидетельств того, что вакцина против коронавируса американской компании Johnson & Johnson может приводить к возникновению тромбов. При этом в ведомстве отметили, что им известно о нескольких вакцинированных, пострадавших от тромбозов.

К теме Регулятор ЕС рассматривает связь между еще одной вакциной от коронавируса и тромбами

На данный момент мы не обнаружили причинно-следственной связи между вакцинацией и тромбозами, продолжаем наше расследование и оценку этих случаев,

– говорится в заявлении FDA.

Что известно о случаях тромбозов у ​​вакцинированных Johnson & Johnson

В апреле в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) поступила информация о 4 случаях образования тромбов у вакцинированных. Один случай произошел во время клинических испытаний, а остальные 3 непосредственно во время вакцинации в США. Один человек умер.

Что известно о вакцине Johnson & Johnson