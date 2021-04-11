Вакцина Johnson & Johnson и тромбозы: заявление регулятора США
У нескольких вакцинированных людей препаратом Johnson & Johnson возникли тромбозы. Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не обнаружило связи между тромбозом и вакциной.
Источник:FDA
FDA не нашло свидетельств того, что вакцина против коронавируса американской компании Johnson & Johnson может приводить к возникновению тромбов. При этом в ведомстве отметили, что им известно о нескольких вакцинированных, пострадавших от тромбозов.
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На данный момент мы не обнаружили причинно-следственной связи между вакцинацией и тромбозами, продолжаем наше расследование и оценку этих случаев,
– говорится в заявлении FDA.
Что известно о случаях тромбозов у вакцинированных Johnson & Johnson
В апреле в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) поступила информация о 4 случаях образования тромбов у вакцинированных. Один случай произошел во время клинических испытаний, а остальные 3 непосредственно во время вакцинации в США. Один человек умер.
Что известно о вакцине Johnson & Johnson
- Сокращенно препарат называется Janssen. Вакцина основана на традиционном подходе к вакцинации. А именно с использованием вируса простуды для ввода белков коронавируса в организм, благодаря чему образуется иммунный ответ.
- Это одноразовая вакцина, то есть для иммунизации необходима лишь 1 инъекция. Клинические испытания показали, что она на 66% эффективна в предотвращении различных вариантов COVID-19, а на 85% эффективна в защите от тяжелых осложнений болезни.
- Вакцина Johnson & Johnson одобрена в США и Европе и предназначена для людей старше 18 лет. Поскольку препарат имеет только 1 компонент, его можно хранить в обычном холодильнике.
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