Вакцина, которая приедет в Украину, точно будет безопасной, – Степанов
Любая вакцина, которую зарегистрируют в Украине, является безопасной. Она разработана в соответствии с международными медицинскими стандартами, прошла все этапы доклинических испытаний и 1,2 фазу клинических испытаний.
Источник:24 канал
Вакцина имеет промежуточные результаты третьей фазы испытаний, то есть ее применяли на большом количестве людей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Степанов отметил, что прививки будут делать в условиях бешеного дефицита вакцин в мире.
Я уверен в безопасности вакцин, которые будут в Украине. Обращаюсь к каждому украинцу: массовая вакцинация – это очень важно... Не доверяйте манипуляциям, фейкам, поскольку речь идет о сохранении вашей жизни,
– подчеркнул министр.
По словам Степанова, если говорить об эффективности вакцины, следует понимать, какого эффекта необходимо достичь. Политик добавил, что есть люди, которые точно не заболеют после вакцинации, а есть те, в которых потом вирус может протекать бессимптомно или же течение болезни будет легким.
Вакцинация в Украине: что известно
- Украина получит вакцины от 4 компаний: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Поставки ожидают в феврале.
- Вакцинация должна начаться 15 февраля, однако дату могут и перенести.
- Прежде всего будут вакцинировать медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.
- К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что готов первым сделать прививку против COVID-19.
Этапы вакцинации / Инфографика 24 канала
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