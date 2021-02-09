Любая вакцина, которую зарегистрируют в Украине, является безопасной. Она разработана в соответствии с международными медицинскими стандартами, прошла все этапы доклинических испытаний и 1,2 фазу клинических испытаний.

Вакцина имеет промежуточные результаты третьей фазы испытаний, то есть ее применяли на большом количестве людей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Что говорит глава Минздрава

Степанов отметил, что прививки будут делать в условиях бешеного дефицита вакцин в мире.

Я уверен в безопасности вакцин, которые будут в Украине. Обращаюсь к каждому украинцу: массовая вакцинация – это очень важно... Не доверяйте манипуляциям, фейкам, поскольку речь идет о сохранении вашей жизни,

– подчеркнул министр.

По словам Степанова, если говорить об эффективности вакцины, следует понимать, какого эффекта необходимо достичь. Политик добавил, что есть люди, которые точно не заболеют после вакцинации, а есть те, в которых потом вирус может протекать бессимптомно или же течение болезни будет легким.

Вакцинация в Украине: что известно

Украина получит вакцины от 4 компаний: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Поставки ожидают в феврале.

Вакцинация должна начаться 15 февраля, однако дату могут и перенести.

Прежде всего будут вакцинировать медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что готов первым сделать прививку против COVID-19.

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Этапы вакцинации / Инфографика 24 канала