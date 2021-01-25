Вакцина Moderna эффективна против новых штаммов COVID-19: заявление компании
Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против COVID-19 защищает против вариантов коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и Южной Африке. Кроме этого, разработчики анонсировали еще один препарат.
Источник: Moderna Inc
Исследования проходили in vitro – сыворотка крови людей, привитых вакциной, использовалась против новых штаммов в лабораторных условиях.
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Исследование проводилось в сотрудничестве с Центром исследований вакцин (VRC), Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней (NIAID) и частично с Национальным институтом здравоохранения США.
Всего в образцах крови привитых людей выработались нейтрализующие антитела ко всем ключевым вариантам вируса, в том числе и к B.1.1.7 и B.1.351, обнаруженным в Великобритании и ЮАР соответственно. В сообщении говорится, что применение 2 доз вакцины в объеме 100 микрограммов защищает от всех выявленных ныне штаммов COVID-19.
Кроме этого, в Moderna планируют протестировать дополнительную (то есть третью) дозу своей вакцины. Так ученые должны определить, способна ли она увеличить количество нейтрализующих титров против новых штаммов.
Компания анонсировала разработку еще одной вакцины
В компании заявили, что работают над еще одним видом вакцины против штамма, обнаруженного в ЮАР. Разработчики убеждены, что новая версия препарата "сможет усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми ведущими потенциальными вакцинами".
Что стоит знать о вакцине от Moderna
- Это двухкомпонентная вакцина под названием мРНК-1273. Ее водят дважды с интервалом 28 дней.
- Ее эффективность против коронавируса составляет 94,1%, а против тяжелой формы болезни – 100%.
- Раньше вакцина была слишком сложной для хранения. Но ученым удалось ее стабилизировать.
- В общем препарат может храниться до 6 месяцев в медицинских морозильных камерах, 30 дней в бытовых холодильниках и даже при комнатной температуре, но только до 12 часов.
- Вакцина от Moderna является самой дорогой. Одна доза стоит от 27 до 37 долларов. Конечная стоимость препарата зависит от размера партии, которую будет хотеть заказчик.
- Использование мРНК-1273 разрешено в ЕС, США, Канаде, Израиле и в европейских странах за пределами Евросоюза, в частности, в Великобритании и Швейцарии.
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