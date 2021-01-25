Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против COVID-19 защищает против вариантов коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и Южной Африке. Кроме этого, разработчики анонсировали еще один препарат.

Источник: Moderna Inc

Исследования проходили in vitro – сыворотка крови людей, привитых вакциной, использовалась против новых штаммов в лабораторных условиях.

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Исследование проводилось в сотрудничестве с Центром исследований вакцин (VRC), Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней (NIAID) и частично с Национальным институтом здравоохранения США.

Всего в образцах крови привитых людей выработались нейтрализующие антитела ко всем ключевым вариантам вируса, в том числе и к B.1.1.7 и B.1.351, обнаруженным в Великобритании и ЮАР соответственно. В сообщении говорится, что применение 2 доз вакцины в объеме 100 микрограммов защищает от всех выявленных ныне штаммов COVID-19.

Кроме этого, в Moderna планируют протестировать дополнительную (то есть третью) дозу своей вакцины. Так ученые должны определить, способна ли она увеличить количество нейтрализующих титров против новых штаммов.

Компания анонсировала разработку еще одной вакцины

В компании заявили, что работают над еще одним видом вакцины против штамма, обнаруженного в ЮАР. Разработчики убеждены, что новая версия препарата "сможет усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми ведущими потенциальными вакцинами".

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