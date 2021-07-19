Вакцина компании Moderna называется "mRNA-1273". Как и все имеющиеся COVID-вакцины в Украине, это двухвалентний препарат, который вводят дважды с интервалом в 28 дней.

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Кого будут вакцинировать препаратом Moderna в Украине? Минздрав выделил этот препарат для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Одобрение Moderna другими странами: можно ли будет путешествовать за границу

Вакцина одобрена ВОЗ, поэтому после полного курса прививки ею можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации.

Также вакцина одобрена в ЕС, США, Швейцарии, Израиле и Канаде. Поэтому с пересечением границ большинства стран проблем возникнуть не должно. Важно понимать, что перед путешествием в другую страну обязательно нужно ознакомиться с правилами въезда в любом случае.



Вакцинация делает путешествия более безопасными / Фото Pexels

Исследование mRNA-1273: основное

Источник: FDA

Клинические исследования препарата Moderna (США) закончили в декабре 2020 года. Против инфицирования коронавирусом препарат эффективен на 94,5%.

Из 30 тысяч добровольцев заразились 95 человек, из них 90 были в группе плацебо.

В начале лета Moderna объявили результаты исследований вакцинации детей. Они свидетельствуют, что mRNA-1273 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Особенности хранения препарата

Вакцина может храниться при температуре стандартного медицинского холодильника (2 – 8°C) в течение 30 дней или же до 6 месяцев при температуре -20°C. А вот при комнатной температуре препарат можно хранить не дольше 12 часов.

Для транспортировки или длительного хранения вакцины рекомендуют использовать морозильные камеры с температурой хранения от -25°C до -15°C.



Особенности вакцины от компании Moderna / Фото AP

Побочные эффекты вакцины:

Побочные эффекты обычно продолжаются несколько дней. Среди них бывают: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, озноб, боль в суставах, увеличение лимфатических узлов в вакцинированной руке, тошнота и рвота, а также лихорадка.

Следует отметить, что большинство людей испытывают эти побочные эффекты после второй дозы.

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) недавно предупредили о еще некоторых побочных эффектах от вакцины Moderna и ее собрата от компании Pfizer. У некоторых вакцинированных после применения препаратов заметили миокардит и перикардит.

Важно! Комитет безопасности по вопросам безопасности (PRAC) отмечает, что миокардит и перикардит после вакцинации могут возникать в очень редких случаях. Риски от прививки остаются меньшими, чем риски от COVID-19.