У американского врача, которому сделали прививку от COVID-19, развилась тяжелая аллергическая реакция. Вакцина компании Moderna вызвала головокружение и учащенное сердцебиение.

Это первый известный случай аллергии после введения препарата. Об этом сообщает New York Times.

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Инцидент произошел в Бостоне. Вакцина вызвала аллергию у научного сотрудника гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре Хоссейна Садрзаде. Он сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникли головокружение и учащенное сердцебиение.

Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде позволили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. Кибби заявил, что врача уже выписали.

Что известно о вакцине компании Moderna? Это двухкомпонентная вакцина, то есть ее необходимо колоть дважды. Вторую дозу надо вводить через 28 дней после первой. Компания сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса составляет 94,1%, а против тяжелой формы болезни – 100%. Вакцина от Moderna является самой дорогой. Одна доза стоит от 27 до 37 долларов.

Обратите внимание! Вакцина от Moderna прошла все этапы клинических испытаний и доказала свою эффективность. К сожалению, побочные реакции существуют после употребления почти всех медицинских препаратов, и вакцина не является исключением. Однако это скорее исключение из правил, чем закономерность.

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