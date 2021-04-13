Вскоре в Украину привезут вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech. В то же время проблем с ее развозкой в регионы возникнуть не должно.

Сейчас наибольшая проблема вакцинации в Украине заключается в том, что все до сих пор происходит в ручном режиме. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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"Если говорить о развозке этой вакцины (Pfizer – 24 канал), то она не имеет специфических требований, которые отличаются от развоза в обычном режиме вакцинации", – сказала бывшая глава Министерства здравоохранения.

В чем заключается проблема относительно вакцинации

Скалецкая разъяснила, что технической проблемы в соответствующем вопросе нет, однако на данный момент есть логистическая: речь идет о проблемах с количеством доз и желающих вакцинироваться.

Населению сообщали, что план вакцинации предусматривает несколько этапов, на самом деле только отдельные области работают в соответствии с ними, сказала Зоряна Скалецкая.

Например, во Львовской области, по словам экс-главы Минздрава, вакцинировали больше 80% медицинских работников, как было отмечено на первом этапе, и они лидеры в этом процессе. Однако есть области, которые использовали меньше половины полученных по распределению доз, добавила она.

Ситуация с нарушением определенных государством правил ухудшит ситуацию и может привести к плохим для Украины показателям,

– считает Скалецкая.

Зоряна Скалецкая о план вакцинации: смотрите видео

Исчезнет ли понятие остаточной вакцины

В некоторых регионах, по словам Зоряны Скалецкой, пытались создавать определенные списки людей, которые готовы вакцинироваться остаточной дозой, но их не использовали для соответствующего анализа.

"Если говорить об остатках вакцины, то проблема снята. Но список людей, которые желают вакцинироваться, не применяли в отношении остаточных доз на централизованном уровне", – отметила бывшая министр здравоохранения.

Также она сообщила, что сейчас проводят исследования относительно сочетания вакцин от коронавируса между собой, но пока что есть решение относительно того, что люди должны ждать второй дозы такой же вакциной, которой уже вакцинировались.

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