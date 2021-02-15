Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставка вакцин против коронавируса в Украину задерживается. Но вместе с тем заверил, что процесс отгрузки вакцин для Украины уже идет.

В эфире одного из телеканалов Максим Степанов заявил, что первые вакцины против COVID-19 страна может получить 16–17 февраля.

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Максим Степанов “Я говорил, что с 15 февраля начнется вакцинация. Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставок вакцин – это COVAX, согласно контракту. Вакцина немножко задерживается. Где-то 16–17 февраля мы ожидаем вакцину в Украине”

Министр также заверил, что процесс отгрузки вакцин для Украины уже начался. В феврале в страну должны поставить миллион доз, в марте – еще одну партию.

Согласно подписанным контрактам, до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax. Степанов добавил, что Украина ожидает от компании разрешения еще на 3 миллиона доз.

5 этапов вакцинации в Украине:

Источник: Минздрав

Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. В эту группу входят медработники и персонал, который работает с больными коронавирусом, граждане в домах для людей преклонного возраста и военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском заражения. Туда отнесли соцработников, людей в возрасте от 80 лет и других медицинских работников. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования. В эту группу попали люди в возрасте от 65 до 79 лет, а также люди, которые выполняют функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие категории. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, а также 18–59 лет с сопутствующими заболеваниями, а еще граждане, пребывающие в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах и работники таких мест. Также во время этого этапа будут вакцинировать профессиональные группы людей, которые имеют повышенный риск инфицирования COVID-19. Вакцинация других граждан, не входящих в приоритетные группы.​



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала