Вакцина Novavax продемонстрировала эффективность 90,4%: исследование

Разработчики вакцины от коронавируса Novavax заявили, что их вещество показало общую эффективность в 90,4% после проведения испытаний третьей фазы в США и Мексике.

Представители биотехнологической компании в настоящее время проводя дополнительный анализ собранных данных.

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Результаты испытаний согласуются с данными об эффективности и безопасности, которые вакцина ранее демонстрировала во время испытаний третьей фазы, проведенных в Великобритании,

– сказал президент отдела исследований и разработок Novavax, доктор Грегори Гленн.

Исследования стартовали в декабре 2020 года, в нем приняли участие 29 960 человек из США и Мексики.

По информации разработчиков, в цело вакцинация проходила хорошо. Что касатеся побочных эффектов, то фиксировались боль в месте инъекции, мышцах, усталость, головная боль.

Во время исследования среди участников обнаружили 77 случаев инфицирования коронавирусом, однако все они были легкими.

Novavax заявила, что планирует подать в США заявку для разрешения на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в третьем квартале этого года и планирует производить около 100 миллионов доз в месяц до конца сентября 2021 года.