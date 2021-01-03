Вакцина-новичок: "Медицинские закупки" о российском препарате от коронавируса
Государственное предприятие "Медицинские закупки" заявило, что надеяться на русское обеспечение эпидемиологического благополучия Украины в условиях вооруженной агрессии – просто невежество. В ведомстве отметили, что для закупки российской вакцины нет никаких рациональных оснований.
Процесс разработки и испытания "Спутник V" очень сомнительный. Россия объявила о разработке вакцины одной из последних, а о завершении второй фазы испытаний – первой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава "Медицинских закупок" Арсен Жумадилов.
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По словам Жумадилова, в сегменте векторных вакцин есть значительная конкуренция. 18 производителей разных стран мира уже находятся на определенном этапе изготовления препарата.
"Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие", – сказал глава "Медицинских закупок".
Он добавил, что AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританию.
Поэтому сейчас для заказа российского продукта в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, более надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований,
– отметил руководитель предприятия.
Кроме того, он назвал российский препарат "вакциной-новичком". Вероятно, говорится о химическом оружии "Новичок", которым летом 2020 года, по данным расследований, российские спецслужбы отравили оппозиционера Алексея Навального.
Российская вакцина в Украине: что известно
- Пророссийский нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" просила МЗ зарегистрировать в Украине российскую вакцину "Спутник V".
- По словам кума Путина, российский производитель вакцины уже дал разрешение на передачу "Биолек" клеточной линии для производства препарата.
- Впрочем, в самой компании заявили, что никаких контрактов с производителем "Спутник V" не подписывали.
- Впоследствии главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что Украина не будет использовать российскую вакцину, потому что та не имеет международной сертификации.
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