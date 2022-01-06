Вакцина нового поколения: как работает прививка пластырем с микроиглами

В Швейцарии и Великобритании стартуют испытания вакцины против COVID-19 второго поколения, которая формирует так называемый Т-клеточный иммунитет.

Как действует вакцина

Это вакцина-пластырь с микроиглами, который легко приклеивается к коже. Вакцина действует, используя Т-клетки иммунной системы, которые способны узнавать и уничтожать пораженные вирусом клетки организма.

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Вторая линия иммунитета

Известно, что Т-клетки остаются в крови в течение многих лет после перенесенной инфекции, они также способствуют долговременной памяти иммунной системы.

Поэтому новая вакцина от Emergex сможет защищать от коронавируса значительно дольше, чем уже имеющиеся препараты.

Чем отличаются вакцины второго поколения от других

Доктор медицинских наук Виктор Досенко объяснил, что вакцины второго поколения – это ДНК/РНК-вакцины, которые направлены на формирование клеточного иммунитета. Для защиты против вируса нам нужны клетки иммунной системы – так называемые Т-лимфоциты, Т-хелперы и тому подобное.

Для активизации клеточного иммунитета нужно, чтобы информация о патогене, о вирусе была презентована внутри наших клеток.

Антиген поступит локально только к определенным слоям кожи. Микроиглы пластыря внесут антиген в дендритные клетки,

– заметил эксперт.

И добавил, что в тонких слоях кожи находятся иммунные клетки, которые первыми контактируют с любыми антигенами, которые попадают сквозь кожу.

Вакцину тщательно проверяют

Эти иголочки не будут протыкать кожу – не в мышцу будет доставлен материал, а только в поверхностные слои кожи.

По словам Виктора Досенко впереди длительные исследования, ведь нужно убедиться 10 раз на десятках тысяч людей, что препарат действительно дает нужную защиту.

И подчеркнул, что никакие вакцины раньше, до пандемии COVID-19, не исследовались так тщательно. И эту вакцину второго поколения также ожидает долгий период испытаний.