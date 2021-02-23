Вакцина прибыла в Украину: чего бояться украинцам
Вакцина от коронавируса прибыла в Украину из Индостана 23 февраля 2021 года. Ее уже разгрузили, и теперь должны распределить по областям. Впрочем, количество вакцины слишком маленькое, чтобы выработался коллективный иммунитет.
Источник:24 канал
Первая партия препарата преодолела долгий путь груз летел из Индии, с остановкой в Стамбуле. В 11:20 борт приземлился в аэропорту Борисполь.
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Когда начнется вакцинация
Как объяснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций и боксы для безопасной утилизации шприцев. Также говорится о раздаточных материалах: информированное согласие о проведении прививки и агитационные материалы.
Также Ляшко назвал первые области и города, в которые доставят препарат, в частности:
- город Киев и Киевская область;
- город Чернигов;
- Черкасская область;
- город Житомир;
- город Винница.
Весь процесс логистики от вывоза со склада производителя до разгрузки на центральный склад Минздрава будет осуществляться с соблюдением всех необходимых стандартов перевозки такого рода изделий,
– отметила глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.
Уже с 24 февраля вакцину по транспортным путям Украины начнут развозить 11 автомобилей и сразу начнут вакцинировать медиков.
Вакцинация в мире
Стоит отметить, что такие страны, как Зимбабве, Бангладеш, Палестина, даже в лагерях беженцев из Сирии в Иордании уже начали вакцинацию, а в Украине вакцинация не началась до сих пор. 500 тысяч доз вакцины – звучит неплохо, особенно если бы у нас население было как в Ватикане, тогда даже с запасом, но украинцев гораздо больше.
Такого количества вакцины даже на медицинских работников не хватит, потому что каждому человеку надо получить 2 дозы. Нам для того, чтобы иметь коллективный иммунитет надо вакцинировать по меньшей 28 миллионов населения,
– заметила нардеп от "Голоса" Александра Устинова.
Она называет такую вакцинацию украинцев пиар-акцией. "Вместо того, чтобы половину года вести переговоры, мы видим результат тогда, когда уже все провалено и министр летит лично", – отметила Устинова.
Будущие доставки лекарств
Отдельное волнение вызывает и тот факт, что согласно заявлениям Минздрава, новые дозы вакцины будут прибывать каждые 7 – 10 дней. Однако это не так уж и оперативно. Впрочем стоит отметить, что мы наконец получили вакцину, которая несмотря на опасения и скепсис, вполне безопасна.
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Индийский препарат
Это индийский препарат COVISHIELD, который производят по лицензии Оксфорд AstraZeneca. Международные клинические испытания вакцины показали, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную дозу, эффективность достигла 90%.
Еще одним ее безусловным преимуществом является то, что ее можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов тепла, а это значит, что в больницах условия для ее хранения точно есть. Это лучше, чем закупать китайскую вакцину, от которой непонятно какого результата ожидать.
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