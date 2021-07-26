Вакцина от COVID-19 в таблетках: ученые разработали новый препарат будущего

Сейчас вакцину против коронавируса вводят инъекционно. Впрочем, в будущем ее можно будет принимать в таблетках или с помощью ингалятора.

Тестовый образец уже готов. Его разработали в лаборатории в шведском одном из крупнейших научных парков – Медиконе.

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"Сухая" вакцина

Как рассказала химик компании Iconovo Ингемо Андерссон, исследователи создали так называемую порошковую вакцину. Уже есть подходящий небольшой ингалятор с препаратом, размером с пол коробки для спичек. К тому же такое средство легко и очень дешево производить. Он может быть и в виде таблеток.

Как им пользоваться? Исследователи говорят что нужно будет просто вытащить небольшой пластиковый талон. Затем активируется ингалятор для вакцины. Его надо положить в рот, глубоко вдыхать и вдыхать. Это поможет вакцинироваться даже дома.



Вакцинный ингалятор / Фото ВВС

"Важным фактором является то, что вы можете очень легко распространять порошковую вакцину без холодовой цепи. Ее можно вводить без помощи медицинских работников", – пояснила Ола Винквист, профессор иммунологии из Каролинского института в Швеции.

В отличие от большинства вакцин, которые используют сейчас, например Pfizer, Moderna или AstraZeneca, предложенный препарат использует искусственно созданный белок вируса. Он может выдержать температуру до + 40 ° С.

Эксперты считают, что вопрос устойчивости к температуре может быть очень важным фактором для африканских стран, где из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры пока трудно распространять вакцину.

Дальнейшие исследования

Сейчас его тестировали только на мышах, хотя компании собрали достаточно средств для начала исследований на людях в течение ближайших двух месяцев.