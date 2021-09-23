Сейчас уже фиксируют около 182 тысячи больных пациентов. Это на 50% больше, чем было в середине сентября 2021 года.

К теме Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Заведующая отделом организации эпиднадзора Оксана Кошалко отметила, что начало эпидемического сезона официально стартует с 40 недели. Речь идет о начале октября.

Заведующая отделом организации эпиднадзора Оксана Кошалко “Украина перешла базовый порог заболеваемости. Уже на следующей неделе мы туда вступим”

4 штамма вируса гриппа

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, скорее всего, будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:

2 вируса гриппа А;

2 вируса гриппа Б.

Для защиты от вируса гриппа лучше вакцинироваться против этих штаммов. Это нужно сделать до начала циркуляции вирусов, чтобы иммунитет и достаточное количество защитных антител успели образоваться в организме.

Стоит прочитать Вакцину против гриппа и коронавируса объединят

Для этого нужно примерно 2 недели. Однако, прививку от гриппа можно получить и во время вспышки сезонных заболеваний. Это поможет организму противостоять гриппу.

Это будут четырехкомпонентные вакцины. Те, которые уже нам знакомы. Если взять общее количество, которое планируют доставить, – около миллиона штук,

– подчеркнул заведующий отделом иммунизации Александр Заика.

Вакцинация против коронавируса и гриппа

Вакцинация против гриппа не помешает вакцинироваться от коронавируса. Впрочем, здесь есть некоторые рекомендации относительно интервалов между введенными дозами вакцины.

Заведующий отделом иммунизации заверил, что в ближайшее время дополнительно пересмотрят сроки, которых нужно придерживаться.

"Предварительно этот срок составляет не менее 2 недель. Если вы вакцинировались от COVID, то можете брать интервал 2 недели, чтобы получить вакцину от гриппа и наоборот", – отметил Заика.

Интересно Первая вакцина, которая будет эффективна и против коронавируса, и против гриппа: детали

Кто должен вакцинироваться от гриппа

Вакцинироваться против гриппа стоит:

медработникам;

беременным женщинам;

пенсионерам;

детям.

Медики предостерегают от самостоятельного лечения болезни особенно тогда, когда и грипп, и COVID циркулируют одновременно.

Заметьте! Если человек обнаружил у себя признаки гриппа, то стоит обратиться к семейному врачу. Он может сделать быстрый тест, чтобы понять с чем имеет дело.

Врачи призывают не принимать самостоятельно антибиотики, так как бактерии перестают быть чувствительными к антибиотическим препаратам. Заведующий отделом антимикробной резистентности Роман Колесник считает, что существует проблема антибиотикорезистентности.

"Если мы ничего не будем делать, то у нас к 2050 году повысится проблема антибиотикорезистентности. Смертность будет выше, чем от онкопатологий", – рассказал Колесник.

Вакцина от гриппа будет в аптеках

Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным. Ее нет в национальном календаре профилактических прививок.

В Украине начинается эпидемия гриппа: смотрите сюжет 24 канала

Покупать препарат нужно будет самостоятельно в аптеке. За собственные деньги. В украинских аптеках ее можно будет приобрести в конце сентября или начале октября 2021 года.