Сейчас уже фиксируют около 182 тысячи больных пациентов. Это на 50% больше, чем было в середине сентября 2021 года.
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Заведующая отделом организации эпиднадзора Оксана Кошалко отметила, что начало эпидемического сезона официально стартует с 40 недели. Речь идет о начале октября.
Заведующая отделом организации эпиднадзора Оксана Кошалко
“Украина перешла базовый порог заболеваемости. Уже на следующей неделе мы туда вступим”
4 штамма вируса гриппа
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, скорее всего, будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:
- 2 вируса гриппа А;
- 2 вируса гриппа Б.
Для защиты от вируса гриппа лучше вакцинироваться против этих штаммов. Это нужно сделать до начала циркуляции вирусов, чтобы иммунитет и достаточное количество защитных антител успели образоваться в организме.
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Для этого нужно примерно 2 недели. Однако, прививку от гриппа можно получить и во время вспышки сезонных заболеваний. Это поможет организму противостоять гриппу.
Это будут четырехкомпонентные вакцины. Те, которые уже нам знакомы. Если взять общее количество, которое планируют доставить, – около миллиона штук,
– подчеркнул заведующий отделом иммунизации Александр Заика.
Вакцинация против коронавируса и гриппа
Вакцинация против гриппа не помешает вакцинироваться от коронавируса. Впрочем, здесь есть некоторые рекомендации относительно интервалов между введенными дозами вакцины.
Заведующий отделом иммунизации заверил, что в ближайшее время дополнительно пересмотрят сроки, которых нужно придерживаться.
"Предварительно этот срок составляет не менее 2 недель. Если вы вакцинировались от COVID, то можете брать интервал 2 недели, чтобы получить вакцину от гриппа и наоборот", – отметил Заика.
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Кто должен вакцинироваться от гриппа
Вакцинироваться против гриппа стоит:
- медработникам;
- беременным женщинам;
- пенсионерам;
- детям.
Медики предостерегают от самостоятельного лечения болезни особенно тогда, когда и грипп, и COVID циркулируют одновременно.
Врачи призывают не принимать самостоятельно антибиотики, так как бактерии перестают быть чувствительными к антибиотическим препаратам. Заведующий отделом антимикробной резистентности Роман Колесник считает, что существует проблема антибиотикорезистентности.
"Если мы ничего не будем делать, то у нас к 2050 году повысится проблема антибиотикорезистентности. Смертность будет выше, чем от онкопатологий", – рассказал Колесник.
Вакцина от гриппа будет в аптеках
Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным. Ее нет в национальном календаре профилактических прививок.
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Покупать препарат нужно будет самостоятельно в аптеке. За собственные деньги. В украинских аптеках ее можно будет приобрести в конце сентября или начале октября 2021 года.