Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС
Вакцину от коронавирусной инфекции доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.
Вакцина стала доступна одновременно для всех государств Евросоюза. Об этом в своем обращении заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте также В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 только на середине пути
Мы начинаем переворачивать страницу тяжелого года. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха,
– сказала глава Европейской комиссии.
Она добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.
Да, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения блока, а также жителей стран Европейской экономической зоны.
"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни... Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды", – подчеркнула фон дер Ляен .
Напомним, Украина ведет переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями по закупке вакцины. В частности, с правительствами Индии, Великобритании и Франции.
Заметим, Министерство здравоохранения Украины уже опубликовало план вакцинации украинцев против коронавируса, который состоит из 5 этапов.
Поделиться новостью
-
Комитет Рады выделил дополнительные средства на закупку вакцины против COVID-1929 декабря , 18:56
-
Надень шапку, потому что будет менингит и другие мифы: все о том, как работает наш иммунитет25 декабря , 16:00
-
Маски блокируют до 99,9% капель, в которых может быть коронавирус: эксперимент24 декабря , 10:39