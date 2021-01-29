Вакцины против COVID-19: какие сейчас есть доступные варианты и что о них известно
Обычно процесс выпуска новой вакцины занимает несколько лет, но в 2020 году человечество столкнулось с пандемией нового коронавируса, и фармацевтические компании вступили в гонку, пытаясь создать вакцины против COVID-19 в рекордные сроки.
Источник: 24 канал
Виды вакцин
Сегодня все вакцины против коронавируса можно разделить на 5 видов в зависимости от того, какая технология была выбрана для их получения.
Читайте также: Ляшко назвал конкретную дату старта вакцинации в Украине против COVID-19
- Векторные. Вектор – вирус, лишенный способности размножаться в клетках и вызывать болезнь. Для получения вакцин против COVID-19 чаще всего используют аденовирусные векторы, геном которых представлен двухцепочечной ДНК. В векторную ДНК встроен ген коронавируса, кодирующий S-белок.
- Пептидная. Фрагменты вирусных S-белков, целые белки или белки, собранные в вирусоподобные частицы
- мРНК-вакцина. Матричная РНК коронавируса, кодирующая S-белки. РНК называют матричной, потому что с ней, как с матрицы, считывается информация о первичной структуре белков.
- ДНК-вакцина. ДНК, содержащая гены, кодирующие вирусные S-белки.
- Цельновирионные. Целые ослабленные или инактивированные (убитые) вирусы.
Информация ВОЗ
Вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech)
Источник: Европейское агентство лекарственных средств
Тип: мРНК-вакцина
Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день
Способ применения: инъекция в плечо
Эффективность: 95%
Вакцина с осени прошлого года используется в экстренном порядке в США, Канаде, ЕС и ряде других стран, она полностью одобрена в Саудовской Аравии, Бахрейне и Швейцарии.
Вакцина mRNA-1273 (Moderna)
Источник: Moderna
Тип: мРНК-вакцина.
Количество доз: 2 дозы с интервалом 28 дней.
Способ применения: инъекция в плечо.
Эффективность: 94,5%.
Сегодня ее разрешили использовать в США, Канаде, Израиле, Великобритании, Швейцарии и в некоторых странах ЕС. В третьей фазе испытаний участвует более 30 тысяч человек.
Вакцина AZD1222 (Oxford-AstraZeneca)
Источник: AstraZeneca
Тип: векторная.
Количество доз: 2 дозы с интервалом 28 дней.
Способ применения: инъекция в плечо.
Эффективность от 60 до 90% в зависимости от дозировки.
Осенью исследования вакцины AZD1222 прерывались после случая поперечного миелита у одного из добровольцев, но затем были продолжены. Вакцина уже разрешена для использования в Великобритании, Индии и ряде других стран.
Вакцина BBIBP-CorV (Sinopharm)
Источник: Sinopharm
Тип: цельновирионная инактивированная
Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день
Способ применения: инъекция в плечо.
Эффективность: 79,34%.
Инактивированная цельновирионная вакцина BBIBP-CorV прошла третью фазу испытаний и была окончательно одобрена в Китае, ОАЭ и Бахрейне.
Также по теме: В ЕС одобрили COVID-вакцину от компании AstraZeneca
Вакцина CoronaVac (Sinovac)
Источник: Science
Тип: цельновирионная инактивированная
Количество доз: 2 дозы с интервалом 14 дней
Способ применения: инъекция в плечо.
Эффективность: 50,4%.
Третья фаза испытаний китайской вакцины компании Sinovac проходит в Бразилии, Индонезии и Турции. В Китае и в Индонезии ее разрешили использовать для экстренной вакцинации. Несмотря на то, что эффективность препарата пока уточняется, Sinovac планирует крупномасштабное производство, ориентированное на экспорт. Ее планирует закупить и Украина.
Российская вакцина "Спутник-V"
Источник: sputnikvaccine
Тип: векторная.
Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день.
Способ применения: инъекция в плечо.
Эффективность: сомнительная, производитель сообщает о 91,4%.
Сегодня "Спутник-V" находится на третьей стадии клинических испытаний. Вакцину уже используют в России, Беларуси и Аргентине. Научное сообщество настороженно относится к предварительным результатам исследования. В отчете нашли много неточностей и признаки копипаста.
Вакцина Convidecia (CanSinoBIO)
Источник: ВОЗ
Тип: векторная.
Количество доз 1 доза.
Способ применения: инъекция в плечо.
Эффективность: не установлена.
Вакцина китайской компании CanSinoBIO на базе аденовирусного вектора Ad5 сейчас проходит третью стадию клинических испытаний в России, Пакистане, Мексике и Чили. Еще до начала заключительной фазы исследований препарат был одобрен в Китае, в ноябре 2020 года вакцину там получили около 50 тысяч человек.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Другие вакцины, которые еще не имеют подтвержденной эффективности
- "ЭпиВакКорона", пептидная вакцина;
- Вакцина Ad26.COV2.S (Johnson&Johnson), векторная;
- Пептидная вакцина Novavax;
- Вакцина Covaxin (Bharat Biotech), цельновирионная инактивированная;
- мРНК-вакцина HGC019 (Gennova Biopharmaceuticals-HDT Bio, Индия и США).
Информация ВОЗ
Поделиться новостью