Обычно процесс выпуска новой вакцины занимает несколько лет, но в 2020 году человечество столкнулось с пандемией нового коронавируса, и фармацевтические компании вступили в гонку, пытаясь создать вакцины против COVID-19 в рекордные сроки.

Источник: 24 канал

Виды вакцин

Сегодня все вакцины против коронавируса можно разделить на 5 видов в зависимости от того, какая технология была выбрана для их получения.

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Векторные . Вектор – вирус, лишенный способности размножаться в клетках и вызывать болезнь. Для получения вакцин против COVID-19 чаще всего используют аденовирусные векторы, геном которых представлен двухцепочечной ДНК. В векторную ДНК встроен ген коронавируса, кодирующий S-белок.

. Вектор – вирус, лишенный способности размножаться в клетках и вызывать болезнь. Для получения вакцин против COVID-19 чаще всего используют аденовирусные векторы, геном которых представлен двухцепочечной ДНК. В векторную ДНК встроен ген коронавируса, кодирующий S-белок. Пептидная . Фрагменты вирусных S-белков, целые белки или белки, собранные в вирусоподобные частицы

. Фрагменты вирусных S-белков, целые белки или белки, собранные в вирусоподобные частицы мРНК-вакцина . Матричная РНК коронавируса, кодирующая S-белки. РНК называют матричной, потому что с ней, как с матрицы, считывается информация о первичной структуре белков.

. Матричная РНК коронавируса, кодирующая S-белки. РНК называют матричной, потому что с ней, как с матрицы, считывается информация о первичной структуре белков. ДНК-вакцина . ДНК, содержащая гены, кодирующие вирусные S-белки.

. ДНК, содержащая гены, кодирующие вирусные S-белки. Цельновирионные. Целые ослабленные или инактивированные (убитые) вирусы.

Информация ВОЗ

Вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Источник: Европейское агентство лекарственных средств

Тип: мРНК-вакцина

Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день

Способ применения: инъекция в плечо

Эффективность: 95%

Вакцина с осени прошлого года используется в экстренном порядке в США, Канаде, ЕС и ряде других стран, она полностью одобрена в Саудовской Аравии, Бахрейне и Швейцарии.

Вакцина mRNA-1273 (Moderna)

Источник: Moderna

Тип: мРНК-вакцина.

Количество доз: 2 дозы с интервалом 28 дней.

Способ применения: инъекция в плечо.

Эффективность: 94,5%.

Сегодня ее разрешили использовать в США, Канаде, Израиле, Великобритании, Швейцарии и в некоторых странах ЕС. В третьей фазе испытаний участвует более 30 тысяч человек.

Вакцина AZD1222 (Oxford-AstraZeneca)

Источник: AstraZeneca

Тип: векторная.

Количество доз: 2 дозы с интервалом 28 дней.

Способ применения: инъекция в плечо.

Эффективность от 60 до 90% в зависимости от дозировки.

Осенью исследования вакцины AZD1222 прерывались после случая поперечного миелита у одного из добровольцев, но затем были продолжены. Вакцина уже разрешена для использования в Великобритании, Индии и ряде других стран.

Вакцина BBIBP-CorV (Sinopharm)

Источник: Sinopharm

Тип: цельновирионная инактивированная

Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день

Способ применения: инъекция в плечо.

Эффективность: 79,34%.

Инактивированная цельновирионная вакцина BBIBP-CorV прошла третью фазу испытаний и была окончательно одобрена в Китае, ОАЭ и Бахрейне.

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Вакцина CoronaVac (Sinovac)

Источник: Science

Тип: цельновирионная инактивированная

Количество доз: 2 дозы с интервалом 14 дней

Способ применения: инъекция в плечо.

Эффективность: 50,4%.

Третья фаза испытаний китайской вакцины компании Sinovac проходит в Бразилии, Индонезии и Турции. В Китае и в Индонезии ее разрешили использовать для экстренной вакцинации. Несмотря на то, что эффективность препарата пока уточняется, Sinovac планирует крупномасштабное производство, ориентированное на экспорт. Ее планирует закупить и Украина.

Российская вакцина "Спутник-V"

Источник: sputnikvaccine

Тип: векторная.

Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день.

Способ применения: инъекция в плечо.

Эффективность: сомнительная, производитель сообщает о 91,4%.

Сегодня "Спутник-V" находится на третьей стадии клинических испытаний. Вакцину уже используют в России, Беларуси и Аргентине. Научное сообщество настороженно относится к предварительным результатам исследования. В отчете нашли много неточностей и признаки копипаста.

Вакцина Convidecia (CanSinoBIO)

Источник: ВОЗ

Тип: векторная.

Количество доз 1 доза.

Способ применения: инъекция в плечо.

Эффективность: не установлена.

Вакцина китайской компании CanSinoBIO на базе аденовирусного вектора Ad5 сейчас проходит третью стадию клинических испытаний в России, Пакистане, Мексике и Чили. Еще до начала заключительной фазы исследований препарат был одобрен в Китае, в ноябре 2020 года вакцину там получили около 50 тысяч человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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